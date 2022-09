Test Misano, J2 - Quartararo conforte sa première place

Charger le lecteur audio

Déjà leader dans la matinée, Fabio Quartararo a conforté sa première place au cours de cette dernière demi-journée du test de Misano, peu animée puisque de nombreux pilotes ont mis fin à leur programme à la pause du déjeuner.

Ils ne sont que douze à avoir repris la piste dans l'après-midi, et aucun parmi eux ne pilotait une Ducati ou une Suzuki, le constructeur japonais ayant même interrompu tout roulage après la première matinée mardi puisque contrairement à ses rivaux, il n'a pas la saison 2023 à préparer. L'équipe VR46 a elle aussi renoncé à cette dernière journée.

Quartararo avait encore des choses à évaluer ce mercredi après-midi et notamment un nouveau carénage déjà étrenné par son coéquipier Franco Morbidelli mardi, mais ce test a surtout permis aux représentants de Yamaha de découvrir le moteur 2023, au gain de puissance évident à en croire les premiers commentaires.

Sur l'ensemble de la journée, Quartararo a devancé Pecco Bagnaia, devenu son premier poursuivant au championnat après son quatrième succès consécutif à Misano, et Maverick Viñales. Enea Bastianini a pris la quatrième place et comme Bagnaia, avec qui il partagera le garage de l'équipe Ducati officielle la saison prochaine, il a évalué un nouveau châssis de la marque italienne. Jack Miller, qu'il va remplacer en 2023, est de son côté au virage 4 ce matin, dans un remake de son erreur au GP de Saint-Marin.

Le pilote Gresini a devancé Aleix Espargaró, dont la journée s'est conclue sur une chute dans la matinée. Le Catalan souffre d'une fracture de l'auriculaire gauche qui ne nécessitera pas d'opération. Jorge Martín s'est classé au sixième rang devant Michel Oliveira, Fabio Di Giannantonio et Franco Morbidelli.

Márquez a pu faire plus de tours que mardi

Marc Márquez a échoué aux portes du top 10, après avoir retrouvé mardi sa Honda, trois mois après son opération du bras. Alors qu'il s'était économisé au cours de la première journée avec 39 tours, l'Espagnol a cette fois dépassé la barre des 60 boucles. Il va maintenant évaluer sa capacité de récupération au cours des prochains jours, avant de pouvoir planifier une date de retour à la compétition.

Marc Márquez a accumulé les tours depuis mardi

Márquez ne s'est pas concentré que sur sa condition physique et a encore testé le nouveau carénage de Honda, doté d'ailerons inspirés de l'Aprilia.

Un nouveau pneu probablement lancé en 2023

Entre les essais de châssis, carénages ou moteurs expérimentaux en vue de la saison 2023, les pilotes avaient également un pneu avant à tester, que Michelin prévoit d'introduire en course la saison prochaine. "On avait un programme très limité", a déclaré Piero Taramasso, responsable de la compétition deux-roues de Michelin, au site officiel du MotoGP. "On avait un nouveau composé à l'avant, une nouvelle génération qui offre l'adhérence d'un medium mais le soutien et la stabilité d'un dur. Presque tous les pilotes l'ont testé, les deux pilotes Yamaha hier et tous les autres aujourd'hui."

"Les résultats sont assez positifs, ils ont fait état de bonnes sensations, exactement comme on l'avait prévu : un bon grip et un bon soutien. On prévoit de le tester à nouveau ailleurs, avec des températures plus faibles parce qu'il faisait assez chaud ici, mais les résultats sont positifs donc on est prêts à le lancer pour la saison prochaine en 2023."

Test Misano - Le classement de la deuxième journée