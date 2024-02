Pas de chute pour Márquez, mais de "petits soucis" sur sa Ducati

Marc Márquez a connu une reprise quelque peu poussive, marquée par plusieurs soucis techniques dont la nature restera, selon toute probabilité, dans le secret du stand Gresini Racing. Le classement du jour a néanmoins traduit ses difficultés, lui qui est longuement resté à une position peu avantageuse, avant d'enfin réussir à s'extraire des derniers rangs pour se positionner dans le top 10 à la toute fin de la journée.

Les informations transmises depuis Sepang ont indiqué qu'il avait dû plusieurs fois s'arrêter, notamment dès sa première sortie ce matin, puis qu'à 14h, il avait été victime d'une petite chute après laquelle il serait remonté en selle pour poursuivre son tour. Mais le pilote espagnol assure que, non, il n'est pas encore tombé avec la Ducati...

"Il y a eu une incompréhension. Ce n'était pas une petite chute, c'était un nouveau souci sur la moto et je me suis encore arrêté. La première chute arrivera, mais ce n'était pas le jour !" sourit ce soir Marc Márquez au micro du site officiel du MotoGP, après avoir bouclé sa deuxième journée de piste au guidon de la Ducati.

Si son travail a été perturbé aujourd'hui, il se félicite néanmoins de la manière dont les soucis ont été gérés : "Ça a été une journée chargée dans le garage. On a eu de petits soucis, ce n'est jamais prévu mais l'équipe a bien réagi. Au final, on n'a eu que la dernière heure de la journée dans des conditions normales, et là, j'ai pris de plus en plus de confiance et j'ai enchaîné des tours."

Après cette première journée, trop peu exploitée à son goût, Marc Márquez assure que l'effort physique ne lui a pas posé souci, même s'il affiche un bandage au bras droit, conséquence d'une opération pour un arm-pump réalisée il y a deux mois et malgré, dit-il, "une convalescence très brève" et un hiver enfin débarrassé de tout souci physique.

"Je ne me sens pas mal parce que je n'ai pas fait beaucoup de tours à un rythme élevé aujourd'hui", note-t-il ce soir. Et si sa réadaptation au pilotage après la pause s'est faite sans accroc, ce qui l'intéressait c'était surtout d'évaluer ses sensations sur une piste qu'il n'apprécie généralement pas tant que ça. "Je voulais essayer la moto sur ce circuit parce qu'habituellement, j'y ai beaucoup de mal. J'ai vu tout de suite qu'il y a une grosse différence dans le pilotage de la Honda et de la Ducati ici", observe-t-il.

Marc Marquez, Gresini Racing Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Lundi, à la veille de son retour en piste, il prévenait que ce qu'il l'attendrait durant les cinq journées d'essais de pré-saison serait un travail différent de ce qu'il a connu chez Honda, où le développement lui incombait. "C'est sûr que c'est une pré-saison différente. Dans une équipe d'usine, on a beaucoup de choses à faire pour travailler sur la moto. Cette fois, c'est l'inverse, je dois travailler sur moi, essayer de m'adapter à la moto, essayer de comprendre comment Pecco [Bagnaia], Martín et tous les leaders pilotent la Ducati, et en tirer les leçons", expliquait-il.

Il avait néanmoins annoncé sa volonté de travailler sur le repose-pied et le guidon de sa Ducati, ainsi que sur sa position de pilotage en général, afin de se sentir de plus en plus à l'aise. "Je n'ai pas eu le temps [de faire beaucoup d'essais] aujourd'hui", nuance-t-il ce soir, "parce que comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de soucis et c'était difficile de prendre la confiance, d'enchaîner des tours. Mis à part ça, je ne pilote pas encore bien, je ne ressens pas l'avant de la moto, je reste rigide sur la moto. On verra si on arrive à progresser demain."

Márquez le sait, cette adaptation qui concentre son attention pendant les essais de pré-saison doit d'abord venir de lui : "Évidemment, c'est toujours de mon côté. Je dois mieux comprendre [la moto]. Je ne comprends pas encore les alertes, j'ai eu des alertes que je n'attendais pas. Mais l'équipe travaille bien et elle essaie aussi d'adapter la moto à mon pilotage. On n'a pas travaillé sur les réglages aujourd'hui, juste sur ma position, et on va recommencer demain."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud