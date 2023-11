Marc Márquez opéré pour un arm-pump

Le paddock tout entier en est encore à digresser sur les performances qu'il a réalisées lors du test qui se tenait mardi à Valence, mais Marc Márquez, lui, a déjà coché une case importante de son intersaison ce mercredi matin. Il s'est en effet fait opérer à Madrid pour un syndrome des loges dont il révèle avoir souffert depuis plusieurs mois.

Le problème qui a gêné l'octuple Champion du monde concernait son bras droit, celui de sa grave blessure de 2020 et sur lequel il a été opéré quatre fois avant de retrouver une bonne condition physique. C'est à partir du test de Misano, en septembre, que Márquez a commencé à sentir des raideurs dans ce bras, avec une gêne qui a perduré, plus ou moins importante selon les pistes.

"J'ai beaucoup souffert d'un syndrome des loges dans mon bras droit pendant la seconde partie de la saison", a écrit Marc Márquez sur ses réseaux sociaux. "Ce matin, nous avons résolu le problème avec l'équipe du docteur Ignacio Roger de Oña, afin que je sois prêt pour 2024."

L'équipe à laquelle Marc Márquez a fait appel est celle du Dr Ignacio Roger de Oña, spécialiste de la chirurgie de la main et du poignet qui officie à l'hôpital Ruber Internacional de Madrid. C'est lui, déjà, qui avait contribué à réaliser la troisième opération de son humérus gravement touché en 2020, une opération visant à soigner une pseudarthrose (une mauvaise calcification de l'os) et qui avait marqué le début d'une lente guérison pour le champion espagnol, six mois après l'accident. C'est lui aussi qui avait pris en charge la fracture du pouce droit subie par le pilote espagnol lors du GP du Portugal cette année, ayant entraîné son absence jusqu'au GP de France, un mois et demi plus tard.

Après huit semaines de courses très intenses en cette fin de saison, Marc Márquez a donc choisi le premier jour d'inactivité pour cette intervention, dont la récupération est généralement rapide. Une trêve de deux mois s'ouvre à présent, sans essais autorisés pour les pilotes mais durant laquelle il va néanmoins suivre un programme de préparation physique afin de retrouver la piste en bonne condition. Son premier test de l'année au guidon de la Ducati du team Gresini aura lieu à partir du 6 février, à Sepang.