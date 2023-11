Gresini aux anges avec Márquez : "Hâte d’entamer 2024 !"

Marc Márquez a écrit aujourd'hui la première page de ce qui pourrait bien être le deuxième tome de sa carrière. Après onze ans à se dédier exclusivement à la Honda, l'Espagnol a pris le guidon de la Ducati que lui avait préparée le team Gresini Racing, sa nouvelle famille pour la saison à venir.

Entré en piste environ une heure après le lancement du test qui se tenait ce mardi à Valence, l'octuple Champion du monde a très vite impressionné, puisqu'il figurait déjà dans le trio de tête à son retour au stand, huit tours plus tard. Il allait réaliser comme cela huit sorties, pour un total de 49 tours. C'est bien moins que certains − Maverick Viñales a bouclé 86 tours sur son Aprilia ! −, mais suffisant pour lui valoir la quatrième place au classement du jour.

Avec 0"171 de retard sur le meilleur temps, Márquez a concédé moins de huit centièmes à la Ducati la plus rapide, celle de son grand ami Marco Bezzecchi, qui s'est faufilé devant lui en fin de journée. Avant cela, le #93 s'était fait un petit plaisir en dominant le classement pendant une demi-heure avec deux time attacks qui l'ont vu rouler en 1'29"4 et 1'29"5.

S'il a été autorisé à participer à ce test, Márquez reste sous contrat avec Honda et ne peut donc pas s'exprimer publiquement pour commenter sa journée. Les télés du monde entier retiendront toutefois le large sourire qu'il affichait après ses premiers tours au guidon de la GP23 et qui valent sans doute plus que tout commentaire.

À la direction de Gresini Racing non plus, on ne peut pas s'exprimer sur la manière dont s'est déroulée cette journée, ni sur ce qui a été testé. Michele Masini, directeur sportif, a toutefois rencontré la presse pour, du bout des lèvres, confirmer que son équipe avait vécu une journée magique.

"C’est une émotion unique, qui s’inscrit dans l’histoire de la moto moderne. Nous sommes fiers, mais dans le même temps super concentrés parce que nous savons que nous avons une occasion unique !", expliquait-il ce matin au micro de Sky Sport, en Italie.

Et d'ajouter en fin de journée : "La journée a été incroyable. Ce qui compte, ce sont les sensations, et elles ont été au rendez-vous, tout comme l’atmosphère. Nous sommes un peu fatigués après cette longue saison mais après cette journée, nous avons hâte d’entamer 2024 !"

"Pour des raisons contractuelles, je ne peux pas dire grand-chose mais je pense que la feuille des temps parle d’elle-même", a-t-il souligné. "On a une manière de travailler différente dans le stand, donc nous avons commencé à notre manière et il faut continuer. Nous savons que nous avons beaucoup de travail, pour les deux pilotes, alors nous verrons à Sepang, où nous ferons sûrement beaucoup de kilomètres."

Qualifiant cette journée de "départ brillant" pour le nouveau chapitre qui va s'écrire chez Gresini Racing avec les frères Márquez, Michele Masini s'est réjoui : "Nous avons fait du très bon travail, des deux côtés du stands. Nous étions concentrés pour faire des tours − pas assez aujourd'hui compte tenu des conditions, mais au final, nous avons obtenu un très bon résultat".