Márquez "a beaucoup aimé la première impression" selon Ducati

C'est l'événement du jour en MotoGP, celui qui attirait tous les regards mardi matin à Valence lorsque le coup d'envoi du test de fin de saison a été donné. Des yeux rivés sur le box de l'équipe Gresini, où une Ducati parée d'une livrée temporaire attendait Marc Márquez pour un premier galop d'essai. C'est en fin de matinée que l'Espagnol a pris la piste pour la première fois, ouvrant officiellement cette nouvelle aventure après tant d'années passées chez Honda.

Sous contrat avec Honda jusqu'au terme de l'année civile, Marc Márquez ne s'exprimera pas à l'issue de la journée et il faudra patienter pour connaître son réel ressenti. Néanmoins, les premiers échos du clan Ducati sont positifs, ce qu'a confirmé Paolo Ciabatti, directeur sportif du constructeur italien.

"C'est vrai que c'est un peu la nouvelle ici, ils ont même vendu des billets à des spectateurs, parce que tout le monde veut voir ce que Marc Márquez peut faire avec une Ducati", confie l'Italien au micro de Canal+." Apparemment il a bien commencé. C'est sûr qu'il a besoin d'un peu de temps pour s'adapter à une moto qui est, je pense, complètement différente de la Honda qu'il avait jusqu'à dimanche. J'entends qu'il a beaucoup aimé la première impression."

Un temps d'adaptation nécessaire mais Ducati a la conviction qu'avec la meilleure moto actuelle du championnat, le constructeur dispose d'une machine qui facilite la tâche sur ce plan. Si le premier retour semble positif, c'est aussi parce que selon Paolo Ciabatti, Marc Márquez n'a eu aucune mauvaise surprise dans ce qu'il a pu commencer à découvrir à son guidon. Une machine de la spécification 2023, dont il disposera l'an prochain.

"Il n'est pas surpris", avance-t-il au micro du site officiel du championnat. "La moto est très bonne, elle convient facilement à plusieurs styles de pilotage. Donc de ce côté, je ne m'attendais vraiment à rien de difficile pour Marc. Son frère [Àlex, désormais son coéquipier] lui avait probablement déjà donné des indices pour lui dire à quel point la moto est bonne, ainsi que l'équipe Gresini !"

"C'est probablement ce dont Marc avait besoin après plusieurs saisons difficiles avec Honda. Il a décidé de quitter une écurie d'usine pour prendre du plaisir dans une équipe satellite et retrouver ce feeling dont a besoin un pilote. Marc n'est pas le plus jeune des pilotes mais pas le plus vieux non plus, et après quelques saisons décevantes, je pense qu'il veut juste profiter. Il sera un prétendant avec la Ducati, c'est certain, et ça entraîne des défis supplémentaires avec les pilotes Ducati. Ce sera probablement intéressant l'année prochaine."