Ça y est, Marc Márquez a pris le guidon de la Ducati

Onze ans après son premier test MotoGP, Marc Márquez a vécu ce matin un moment historique dans sa carrière, en prenant pour la toute première fois le guidon d'une moto autre que la Honda.

Bien que toujours limité par son contrat avec Honda, qui l'empêchera notamment de publiquement s'exprimer à l'issue de ce test, l'octuple Champion du monde a été autorisé à participer à ce test. Il focalise indéniablement l'attention durant cette journée de test, la seule que les pilotes seront autorisés à faire avant la trêve hivernale.

Alors que Luca Marini, son remplaçant chez Repsol Honda, n'a pas perdu du temps pour découvrir sa nouvelle machine, Marc Márquez a laissé passer un peu de temps avant de se lancer. Il faut dire que les conditions sont très fraîches ce matin sur le circuit Ricardo Tormo, avec seulement 16°C en piste et 14°C dans l'air.

Passée la première heure de roulage de ses adversaires, l'Espagnol a néanmoins enfilé sa nouvelle combinaison et rejoint son stand, dont la porte restait fermée. Il s'est installé auprès de Frankie Carchedi, qui était le chef mécanicien de Fabio Di Giannantonio ces deux dernières années et a accompagné Joan Mir vers le titre, en 2020 chez Suzuki. Rappelons que Santi Hernández et le reste de son groupe va désormais travailler avec Joan Mir, et que Márquez rejoint Gresini Racing avec à ses côtés son technicien pneumatique Javi Ortiz, seul rescapé de son staff technique.

À 11h14, Marc Márquez a finalement enfourché la GP23 préparée par l'équipe italienne. Il a bouclé son premier tour en 1'35"672, à près de cinq secondes du temps de référence alors détenu par Maverick Viñales (Aprilia). Entré en piste juste avant lui, son frère Álex et nouveau coéquipier a pris les commandes en 1'30"369 pendant que le #93 abaissait rapidement sa marque.

Après trois tours lancés, il pointait en 1'32"738, et au bout d'une petite dizaine de minutes il avait intégré le trio de tête en 1'30"683 ! Márquez s'en est tenu à cela pour son premier run, mais à en juger par le large sourire qui s'affichait sur son visage lorsqu'il a ôté son casque, il poursuivra cette journée avec gourmandise...

Marc Márquez est allé à l'encontre des plans de Ducati en rejoignant Gresini Racing, avec qui il est maintenant sous contrat pour un an, les dirigeants de Borgo Panigale ne souhaitant initialement pas chambouler l'harmonie du groupe avec une telle recrue, mais centralise aujourd'hui de grandes attentes.

Durant les onze ans qu'il a passés chez Honda, il a remporté six titres de Champion du monde, 58 Grands Prix sur un total de 101 podiums (hors courses sprints) et 64 pole positions. Si son adaptation à la Ducati reste pour le moment un mystère après une si longue association avec une moto taillée pour lui, Davide Tardozzi anticipe que ce transfert va élever le niveau du championnat et servir d'émulation à l'ensemble du groupe, ne doutant en aucun cas de la vitesse qu'il pourra afficher sur la Desmosedici.

À titre personnel, Márquez a expliqué vouloir avant toute chose retrouver le plaisir du pilotage après quatre années de recul, entraînées par ses blessures et des performances en berne. N'ayant pratiquement pas couru en 2020, il s'est ensuite classé septième du championnat en 2021, capable d'arracher trois dernières victoires, puis 13e et 14e ces deux dernières saisons sans ne plus avoir retrouvé la première marche du podium. La saison qui vient de s'achever aura été particulièrement rude, avec 29 chutes, une pole position, un seul podium (une troisième place au GP du Japon) et trois médailles en course sprint.

C'est donc aujourd'hui un nouveau chapitre qui s'ouvre, tant dans la carrière du pilote que, possiblement, dans l'histoire du championnat.

Ce début de journée a également permis de voir Johann Zarco et Luca Marini sur la Honda, Franco Morbidelli sur la Ducati et Álex Rins sur la Yamaha.