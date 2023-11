Morbidelli à la rencontre de la Ducati avec un test "sans accroc"

Franco Morbidelli a fait ses adieux à Yamaha dimanche soir et ouvert un nouveau chapitre dans la foulée en rejoignant Pramac Racing, qui vient de remporter le championnat des équipes en 2023 et qui a échoué de peu dans sa tentative d'y ajouter la couronne des pilotes pour Jorge Martín.

À bientôt 29 ans, le pilote italien change tout, lui qui n'a piloté que des motos japonaises depuis son arrivée dans la catégorie MotoGP, en 2018. D'abord la Honda dans le team Marc VDS, puis la Yamaha chez Petronas SRT et enfin au sein de l'équipe d'usine de la marque, où il s'est trouvé confronté à des difficultés multiples. Le premier test de l'intersaison, qui s'est tenu mardi, était donc surtout dédié à sa découverte de l'ADN de la Ducati.

"J'ai fait beaucoup de tours. Il était important de 'rencontrer la moto', d'apprendre à la connaître et de comprendre autant que possible comment elle fonctionne, comment elle doit être maniée et utilisée", a expliqué Morbidelli à l'heure du debrief avec le site officiel du MotoGP.

Avec 69 tours au compteur, il a en effet été l'un des plus actifs en piste. Sans entrer dans l'évaluation de pièces prototypes pour la saison prochaine, sa journée avait surtout pour but de bien lui faire comprendre le caractère de la Desmosedici, en identifiant au passage ce qu'il va être nécessaire de modifier dans son pilotage pour s’adapter au style qu'elle requiert.

"Ça a été une bonne première journée, elle s'est passée sans accroc", a-t-il assuré après sa dizaine de runs. "Je suis très content. Il y a des choses sur lesquelles je dois m'améliorer et des choses sur lesquelles j'ai besoin que la moto me suive. Mais on n'a pas travaillé sur tout aujourd'hui, j'ai juste profité, fait beaucoup de tours et essayé de 'savourer' le nouveau package."

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Une toute nouvelle moto à découvrir pour Franco Morbidelli.

"Nous sommes partis d’un set-up standard, comme il le souhaitait", a précisé Gino Borsoi, team manager Pramac Racing, à Sky Sport en Italie, précisant en cours de journée les premières zones de perfectionnement identifiées : "Pour le moment, Morbidelli n’a pas la situation sous contrôle au freinage. Il doit se coordonner avec le frein moteur et le frein arrière. Il n’arrive pas encore à être agressif et il n’a pas les bonnes sensations sur la moto. Il doit d’abord réussir à régler son entrée de virage."

Entre mélancolie et joie face au transfert

Cette journée de travail, qu'il a bouclée à neuf dixièmes et demi du leader, constituait pour Franco Morbidelli la première étape du chemin qui doit le ramener aux rangs qu'il a connus en 2020, où il a remporté trois Grands Prix et s'est battu pour le titre.

"J’ai très envie de le ramener là où il mérite d’être, sur le podium !" a prévenu Gino Borsoi au sujet de sa nouvelle recrue, avec lequel lui-même doit établir une nouvelle relation. "Je ne connais pas bien Franco, mais tout le monde parle de lui en bien. Je sais que la relation sera facile et je suis très content de l’avoir dans l’équipe."

"On sait tous que Ducati travaille bien, que c’est un beau package et un beau groupe. Je vais essayer de faire de mon mieux, de m’adapter aussi vite que possible et de faire le meilleur travail possible. Je vise de grandes choses", admettait le pilote avant de se jeter dans le bain, lui qui rêve de faire taire les critiques et de retrouver les sensations grisantes de la victoire.

Avant de disputer son dernier Grand Prix avec Yamaha, il s'avouait partagé entre l'excitation pour ce qui l'attend au sein de sa nouvelle équipe et malgré tout un pincement au cœur pour le chapitre qui se referme : "Il est inévitable qu'un changement aussi important comporte quelques mauvaises sensations parce que je me suis toujours bien entendu avec les personnes au sein de l'équipe, avec tout le monde. L'équipe est faite de personnes, donc il y a inévitablement une connexion humaine qui se crée. Alors se séparer de ça, ça fait un peu mal."

"Mais j'anticipe aussi qu'il est impossible de rester sur cette sensation-là, sur cette mélancolie, si je pense à ce qui m'attend : des personnes que je connais, qui sont italiennes, qui forment la meilleure équipe de l'année. Ils ont la meilleure moto, ils ont les meilleures chances pour performer au mieux et c'est ce dont un pilote a besoin. Donc si je regarde derrière, je ressens assurément un peu de mélancolie, mais si je regarde devant, je ressens de la joie."