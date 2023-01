Márquez ne se voit pas au Dakar moto : "Je me ferais mal, c'est sûr"

Charger le lecteur audio

Il y a un an, Danilo Petrucci remportait une étape du Dakar moto, un événement pour le pilote MotoGP, qui venait tout juste de quitter la catégorie et effectuait ses premiers tours de roue dans la compétition. Alors premier représentant du MotoGP à décrocher une telle victoire, peu de ses anciens collègues semblent attirer par une participation, le Dakar étant réputé particulièrement dur et physique.

Néanmoins, l'Italien pourrait avoir ouvert la voie, et Marc Márquez n'a pas semblé fermé à cette éventualité… en voiture. "C'est l'une des choses que, peut-être, à l'avenir...", a laissé entendre l'Espagnol sur la chaîne de télévision Teledeporte, bien qu'il ne l’envisage pas pour le moment.

Le #93 ferme en revanche bel et bien la porte à la catégorie moto, considérant que les risques que représente le Dakar sont trop importants. "En moto je n'irai jamais [rires]. Je me connais et je me ferais mal, c'est sûr", a-t-il plaisanté. "Je peux assurer qu'en moto non, pas même pour terminer [la course], parce qu'on va concourir et on a besoin d'une préparation préalable, de l'expérience... C'est la course la plus dure au monde."

"Si c'est du moteur, rouler, de l'adrénaline... Tu es partant pour t'amuser, il ne faut pas mentir. Le Dakar est une course qui tient en respect, ce n'est pas 'allez, je vais faire le Dakar'. Il y a une préparation préalable, il faut essayer de trouver la manière... et il y a d'autres choses, on est des compétiteurs. Je n'aime pas perdre, rien qu'aux petits chevaux, et si on va sur une course c'est pour le faire bien et foncer, et médiatiquement il y aurait aussi de la pression."

Si Márquez venait un jour à participer à une course comme le Dakar, il n'a pas caché appréhender le fait de devoir évoluer en binôme au volant et non plus tout seul. Désormais proche géographiquement de Carlos Sainz, qui a été contraint d'abandonner l'édition 2023 à la suite d’un accident au début de la neuvième étape, le pilote Honda bénéficie des conseils de son aîné sur le sujet mais affiche pour l'heure encore son scepticisme.

"J'en ai parlé plusieurs fois avec Carlos Sainz. Désormais je vis à Madrid et je le rencontre souvent à la salle de sport. Il se préparait pour le Dakar comme si c'était son premier. Je lui ai demandé de nombreuses fois comment il faisait pour avoir autant confiance en son copilote et il m'a dit qu'il est vital pour lui, qu'il est sa main droite et son pied droit. Les gaz c'est le copilote, il faut avoir confiance en lui. C'est ce avec quoi j'aurais le plus de mal, m'habituer à ces indications, piloter et écouter quelqu'un", a-t-il affirmé.

