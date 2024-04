Márquez piégé par l'humidité alors qu'il avait "fait le plus dur"

Marc Márquez aurait de quoi se montrer frustré. Alors qu'il est tombé à Austin quelques instants après s'être emparé de la tête du Grand Prix des Amériques, l'Espagnol a une nouvelle fois mordu la poussière ce samedi, cette fois alors qu'il venait de prendre la place de leader du sprint disputé à Jerez. Pourtant, il garde le sourire, boosté par la journée qu'il vient de connaître et qui restera dans les mémoires pour sa 93e pole position, la première associée à Ducati dans son palmarès bien garni.

Depuis son emplacement à l'avant de la grille, il est entré troisième dans le premier virage, avant de rapidement reprendre Brad Binder, puis de partir en chasse de Jorge Martín. Passé en tête dans le septième tour, Márquez n'allait finalement conserver sa place que deux boucles, avant de rejoindre la très longue liste de chutes, quand cinq des sept premiers sont tombés en l'espace de 30 secondes.

Il ne lui aura fallu que 12 secondes pour être de retour sur sa selle et se relancer, toujours dans le top 10 étant donné que le peloton était alors décimé. Là, un contact avec Joan Mir lui a valu d'être sanctionné par les commissaires et de devoir rendre une position. Il a malgré tout réussi à rallier l'arrivée septième, avant de gagner une place à la faveur de la pénalité reçue par Raúl Fernández. Ce soir, il retient le positif de cette journée très riche.

Tu n'es pas passé loin de la victoire…

Oui… Plus proche qu'à Austin, mais ça n'était toujours pas suffisant. Il a manqué quatre tours pour clore une journée parfaite mais la bonne chose, c'est que, pour moi, ça a été une très bonne journée. On a décroché la pole position, on a compris qu'on est rapides sur le mouillé. Ensuite, dans la course, j'étais le plus rapide mais, malheureusement, je n'ai pas pu terminer. J'ai fait le plus dur et je suis tombé dans la partie la plus facile de la course. Comme la plupart des pilotes, je dirais, je suis passé sur une trace d'humidité et j'ai perdu l'avant. Ceci dit, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est chaque fois de plus en plus proches.

J'ai fait le plus dur et je suis tombé dans la partie la plus facile de la course.

Tu n'as pas vu cette trace d'humidité ou bien tu étais un peu moins concentré ?

Franchement, je n'ai pas réalisé de toute la course qu'il y avait cette trace d'humidité. J'ai vu qu'il y en avait en entrée, mais je n'avais pas vu qu'il y en avait à la remise des gaz. Et effectivement, j'ai freiné un peu plus tôt dans ce tour et j'ai emmené plus de vitesse de passage, mais je suis peut-être passé avec 10 cm [de différence]. C'était une trace de 20 cm et je suis passé 10 cm plus à l'intérieur ou à l'extérieur − je ne sais pas. Je ne sais pas si, dans les tours précédents, je passais à l'intérieur ou à l'extérieur de cette trace. Je n'étais pas en train de surpiloter, mais malheureusement, quand j'ai perdu l'avant, je n'ai pas réussi à me rattraper. Mais même comme ça, on a terminé à la septième place, donc c'est bien.

Tu penses que s'il y avait eu le même nombre de tours que dimanche, tu aurais pu viser le podium malgré tout ?

Non, parce que quand je suis tombé, j'ai détruit les ailerons, toute l'aéro. La moto secouait beaucoup et elle partait sur un côté. Ça aurait été impossible. J'arrivais à rouler en 1'39, mais pas en 1'38 ou en 1'37.

Marc Márquez a été pénalisé pour un contact avec Joan Mir. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Tu es remonté dans le classement après la chute, au prix d'un pilotage agressif, avec plusieurs contacts. Dirais-tu qu'il s'agissait d'une agressivité contrôlée ou bien étais-tu au-delà de la limite ?

Pas plusieurs contacts, un seul avec Mir. Avec Oliveira, ça a presque été le cas mais ça n'a pas été un contact. C'est différent !

Avec Mir, ça a été exactement la même situation qu'avec Binder. Binder m'a dépassé, puis je l'ai vu et j'ai redressé la moto. Ensuite, j'ai dépassé Mir d'une manière douce mais il a relâché les freins, il est entré dans le virage et on a ensuite eu le contact. C'était ma faute mais parfois il faut comprendre les choses. Par exemple, avec Binder, j'ai pu entrer et j'ai eu le contact mais ensuite j'ai compris que je l'allais perdre non seulement face à Binder mais aussi d'autres positions. Parfois, il faut analyser les choses. Mais, là, Mir a essayé d'insister et je n'ai pas relâché les freins suffisamment pour le dépasser complètement. J'ai pris une pénalité, j'ai rendu une place, mais… C'était une bonne pénalité pour les commissaires, mais c'était facile ensuite de rendre une position à Oliveira puis de revenir.

Martín pense qu'il sera plus fort dans la course longue avec le pneu medium. Et toi ?

Ça va être un point d'interrogation pour tout le monde. Je pense que demain, le grip la piste sera meilleur. Il va falloir comprendre ce qu'on arrive à faire avec le pneu medium. Tout le monde est très régulier, mais l'un des points les plus important, ça va être le départ et le premier tour. En tout cas, parmi ceux qui partent devant, Martín est peut-être le plus fort.

Est-ce facile pour toi de te pardonner après cette erreur ou bien est-ce qu'elle te laisse un goût amer ?

Non, j'ai compris depuis Austin. Je suis assez fort sur le plan mental. Lors des deux premières courses, j'ai été régulier et j'ai essayé de contrôler la situation. Depuis Austin, on a augmenté les risques d'un cran, et on expose alors ses limites et on peut tomber. Je comprends que les gens peuvent parler mais j'ai mon plan, je sais ce que je fais et je suis content parce que je suis rapide. C'était ma principale inquiétude cette saison. Donc, pour l'instant, je suis rapide. Évidemment, je dois travailler sur la régularité, mais ce qu'il y a de bien c'est que toutes les chutes que j'ai eues en course, que ce soit à Portimão, Austin ou ici, n'étaient pas dues au fait que j'ai surpiloté. C'était toujours à cause d'autres choses.