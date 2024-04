Márquez "super content" et en pleine confiance après sa pole

Vendredi, Marc Márquez expliquait que son processus d'adaptation à la Ducati était terminé, après avoir plusieurs fois évoqué le mal qu'il avait à se défaire des réflexes hérités de la Honda. Ce samedi matin à Jerez, il a joint les paroles aux actes, avec une première pole sur la machine italienne, décrochée sur une piste humide.

Déjà leader en EL2 dans des conditions similaires, l'Espagnol eu l'avantage sur ses rivaux et a réalisé l'un des sauvetages rappelant ceux qu'il faisait régulièrement quand il dominait le MotoGP avec Honda. Le signe qu'il est désormais à son aise sur la Ducati.

"Je suis super content, surtout parce que c'est la première pole position avec Gresini", a déclaré Márquez dans le Parc Fermé. "Ça faisait longtemps que je n'avais pas été en pole, je crois que c'était à Portimão [en 2023], mais cette fois je l'ai faite seul. J'ai juste attaqué, essayé de trouver la limite, j'ai même fait un gros sauvetage, le premier avec la Ducati. Ça veut dire que pas à pas, je suis de plus en plus confiant."

Comme un symbole, cette pole est la 93e de Márquez en Championnat du monde, et la 65e en catégorie reine. Son objectif est maintenant de confirmer ce résultat dans les deux courses du week-end car s'il a déjà terminé dans le top 3 du sprint avec la Ducati, au Portugal et aux États-Unis, il court encore après le podium en course principale.

"On doit rester concentrés. Ce programme est bizarre parce que là, je suis content, mais en même temps je reste sérieux pour me concentrer pour la course sprint. En partant de la pole position, l'objectif est de finir sur le podium."

Le premier poursuivant de Marc Márquez a été Marco Bezzecchi, à 0"271. En difficulté sur la Ducati version 2023 en début de saison, il s'est peu à peu rapproché lors des derniers week-ends et il était déjà dans le coup sur piste sèche vendredi, avec le sixième chrono de la journée. Le pilote VR46 a pu s'exprimer sur piste humide ce samedi matin.

"Je me sens bien parce que j'ai eu un peu de mal au début [de la saison]", a confirmé Bezzecchi. "Déjà hier je me sentais bien et aujourd'hui j'étais assez rapide donc je suis très content. Ces conditions étaient difficiles mais habituellement, je les apprécie. Maintenant, il reste les deux moments les plus importants du week-end, le sprint et le Grand Prix, donc j'espère que l'on fera un très bon travail."

La première ligne sera complétée par Jorge Martín, certes relégué à six dixièmes du leader, mais devant ses principaux poursuivants au championnat, ce qui lui permet de rester dans la lignée de la constance affichée depuis le début de la saison. Il a pourtant eu du mal à appréhender les conditions humides et n'était que 12e en EL2.

"Ce n'était pas facile aujourd'hui", a reconnu Martín. "Je me sentais très mal pendant les essais libres et après, on a fait de gros progrès jusqu'aux qualifications. On a très bien analysé les données et on a compris les meilleures options. Je pense que la troisième place est comme une victoire. Il faudra voir les prévisions mais c'est sûr que ce sera une course difficile. C'est très important d'être sur la première ligne aujourd'hui."