Márquez n'avait plus autant apprécié une course depuis Jerez 2020

Pour la première fois cette année, Marc Márquez est monté sur le podium, au terme d'un Grand Prix d'Australie durant lequel il s'est battu pour la victoire, et ce alors qu'il s'agissait seulement de la quatrième course à laquelle il prenait part depuis son opération du mois de juin. Quatrième intervention réalisée sur son bras à la suite de sa blessure de 2020, elle semble enfin en mesure d'effacer les mauvais souvenirs de la lourde chute qui l'a stoppé net, à Jerez, cette année-là.

Depuis cet accident qui a entraîné son absence sur le reste de la saison 2020 puis une présence sporadique par la suite, Márquez a déjà retrouvé le chemin du podium et s'est même imposé trois fois l'an dernier. Pourtant, il n'a pas hésité à comparer la course disputée dimanche en Australie à celle qui a été à l'origine de ses malheurs, une épreuve durant laquelle il avait réalisé une performance époustouflante, en occupant la tête puis en remontant la quasi-totalité du peloton à un rythme effréné après une première sortie de piste.

"La dernière course dans laquelle j'avais pris du plaisir, c'était celle de Jerez en 2020. Ça avait été l'une des meilleures de ma carrière. Certes, cette course ne s'était pas terminée de la meilleure façon, mais elle avait été l'une de mes meilleures en termes de performance. Aujourd'hui, j'ai à nouveau pris du plaisir", a-t-il expliqué dimanche lorsqu'il lui a été demandé depuis combien de temps il ne s'était pas autant amusé.

Il faut dire que cette avant-dernière manche de la tournée outre-mer a livré l'un des grands shows dont le circuit de Phillip Island a le secret, avec nombre de dépassements et une issue restée indécise jusqu'au drapeau à damier notamment entre les sept hommes du groupe de tête. Le pilote Honda le sait, la piste australienne lui était favorable, de par la typologie d'un tracé qui sollicite un peu moins son bras droit mais aussi la bonne adhérence offerte par le bitume, et la suite ne sera peut-être pas aussi réjouissante.

"Il faut qu'on soit réalistes : c'est un circuit qui tourne à gauche, le rythme était super lent et je n'ai pas attaqué très fort dans les dix ou 15 premiers tours en ayant pris le pneu arrière soft ; je gérais mon pneu et aussi ma condition physique", a-t-il souligné, lui qui a fait un pari dans son choix pneumatique, contre l'avis de son équipe. "On sera à nouveau en difficulté en Malaisie, puis à Valence je crois qu'on aura une autre chance d'être proche du top. On verra, mais on va en tout cas avoir un hiver important pour se battre pour le titre 2023."

Une étape vers un retour au sommet en 2023

L'ambition du #93 est donc on ne peut plus claire : ce retour sur le podium n'est pour lui qu'une étape dans le long processus visant à le ramener à son niveau de forme et de performance d'antan, et plus que le résultat ce sont ses sensations générales et sa capacité à se battre qu'il retient puisqu'ils le rapprochent de l'objectif visé à terme.

"Quand je suis revenu de blessure, le test à Misano puis les courses au Japon et en Thaïlande ont été importants pour que je comprenne que la vitesse était toujours en moi. Quand je me sens bien, la vitesse est là", a-t-il décrit après ces trois quarts d'heure de lutte qu'il n'a pas senti passer.

Marc Márquez

Márquez sait qu'il a encore un peu de chemin à faire pour retrouver toute sa solidité physique, lui qui a aussi profité d'une course lente, donc moins éprouvante, dimanche. "Il faut être conscient [qu'il faut] prendre des risques jusqu'à un certain point. Le bras fonctionne [mieux] petit à petit. Je sais que la force doit encore s'améliorer mais j'essaierai de passer les derniers caps durant l'hiver."

"Petit à petit, la vitesse arrive et ça va mieux. Ici, c'est un circuit qui tourne à gauche et ça aide beaucoup ; il n'y a que deux virages à droite dans lesquels on pousse très fort, les virages 4 et 10. En Malaisie, on aura plus de mal, je le sais, mais on aura du temps cet hiver. C'était la meilleure façon de garder la motivation pour moi, le team et aussi pour Honda, qui est dans une situation difficile mais qui travaille dur comme on l'a vu ce week-end. C'est de mieux en mieux."

Jusqu'au bout, dimanche, le pilote espagnol a tenté d'attaquer pour s'approprier la victoire, en vain, mais il a vite tenu à relativiser. "On ne peut pas oublier d'où on vient, mais j'ai clairement essayé à 100%. Je suis content parce que ça faisait un an qu'il n'y avait pas eu de très bonnes nouvelles dans notre box et ça arrive désormais", s'est-il félicité. "Ça vient. On ne peut pas passer de tout en bas à tout en haut, c'est un processus."

"C'est clair que je suis content. On ne peut pas passer de l'enfer à la gloire en une fois mais on l'a presque fait. On est passés tout près de la victoire, on est dans une bonne progression ascendante. En Thaïlande, j'avais dit que Phillip Island serait le circuit sur lequel j'aurais le plus de chances de faire un bon résultat et l'autre c'est Valence. On va passer la Malaisie, et voilà. On va essayer de se donner à 100% mais pour l'instant il faut profiter de ce podium."

"Je suis très, très heureux de ce podium. Ça veut dire beaucoup pour moi, et aussi pour tous ceux qui m'ont aidé pendant cette saison difficile, tous les médecins et kinés avec lesquels j'ai travaillé. Ça s'améliore, et Honda travaille dur aussi. Il n'y a aucun enjeu actuellement mais ils travaillent très dur pour 2023. Ce podium veut dire beaucoup, car ça permet d'entretenir la motivation, de leur montrer que le pilote qui a gagné six titres avec Honda est toujours là."

