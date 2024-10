Márquez "plus rapide" que Bagnaia mais "pas assez patient"

Marc Márquez a encore été un grand animateur de la course principale à Buriram, cette fois à ses dépens. Samedi, le pilote Gresini estimait qu'il lui faudrait l'arrivée de la pluie pour avoir une chance de victoire, mais il n'y croyait pas. La journée a pourtant débuté sous le déluge et après une matinée calme, la pluie a fait son retour avant le départ, assurant une course sur piste humide.

Cinquième sur la grille, il n'a pas pris un excellent départ mais a pu sortir du premier virage en troisième position. Il en a gagné une avec une erreur de Jorge Martín et a tenté deux fois de doubler Pecco Bagnaia, qui a immédiatement pu répliquer. Alors qu'il se sentait plus rapide, Márquez est finalement parti à la faute et n'a pas pu éviter la chute.

Reparti en fond de classement, l'Espagnol a enchaîné les dépassements jusqu'à la 11e place. Dans sa remontée, un contact avec Joan Mir l'a obligé à rendre une position, ce qu'il a fait par la suite face à un autre pilote, évitant ainsi une pénalité plus lourde. Désormais mathématiquement exclu de la lutte pour le titre, Márquez conforte légèrement sa troisième place au championnat, mais il a une nouvelle fois démontré ce dimanche que la victoire était son unique objectif.

Tu as failli réussir à éviter la chute... Le virage était-il particulièrement piégeux ?

On était les plus rapides mais deux ou trois heures après la course, je [peux dire que je] n'ai peut-être pas été assez patient à ce moment de la course. C'est vrai que c'était super piégeux parce que je n'ai pas pu doubler Bagnaia proprement. J'anticipais toujours un dépassement très propre parce que j'avais la vitesse et je me disais "On va avoir une nouvelle chance". Mais j'essayais tout le temps d'attaquer et si ce n'était pas possible, de refroidir le pneu avant, d'attaquer à nouveau. Je faisais tout le temps l'élastique en course.

Dans la deuxième attaque, j'ai vu que j'étais beaucoup plus rapide et j'ai essayé de ne pas renoncer et de le suivre. J'ai juste pris 1,5° de plus dans ce virage et je n'ai pas réussi à me rattraper. C'était très serré mais on est humains, on fait des erreurs, et aujourd'hui c'était à mon tour.

Le virage 12 était le seul véritable endroit pour tenter un dépassement ?

Oui, parce que sur tous les freinages, j'arrivais trop tard, j'étais trop loin. À ce virage 12, on arrivait de virages lents et c'est là que j'avais de meilleures sensations. Je revenais beaucoup sur lui et c'était le premier gros freinage. Dans ce tour, je pensais déjà à ce dernier virage, pour bien attaquer. Mais on n'y est pas arrivés !

VIDÉO - Le résumé du Grand Prix de Thaïlande

Bagnaia sortait toujours très bien du virage 12 et il était très rapide dans les premiers secteurs. Avais-tu une idée de comment rester devant lui ?

Je prévoyais toujours de comprendre comment doubler. Il y avait déjà un peu cette tendance hier, beaucoup sur le sec et un peu moins sur piste humide : dans le secteur 1 et le secteur 2, je perdais beaucoup de temps mais après, dans les secteurs 3 et 4, j'étais plus rapide qu'hier. C'était un peu comme hier mais aujourd'hui, c'était plus dur de doubler.

Avais-tu encore un bon rythme en remontant sur la moto ?

En fait, je roulais encore super bien, sans avoir de frein arrière. Ça veut dire que j'en avais plus. Après la chute, au tour suivant, j'ai fait mon premier virage le plus rapide de la course. C'est comme ça. Certains jours, ou certaines fois, on gagne sans être le plus rapide. Aujourd'hui, on était les plus rapides mais on a fait l'erreur. Ces choses arrivent.

La moto 2023 était prête à gagner aujourd'hui.

Sais-tu pourquoi les GP24 étaient plus rapides en ligne droite ?

Pour moi, il y a certaines évolutions dans certains domaines mais je n'ai pas testé la [GP24] et la moto 2023 était prête à gagner aujourd'hui. Je me sentais bien. Oui, comme on le sait, plus on passe de temps avec le variateur de hauteur enclenché sur un circuit, plus ça fait la différence parce qu'ils ont un petit avantage à ce niveau. Mais c'est bien parce que l'an prochain, je l'aurai.

Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Savais-tu que tu n'avais pas à rendre la positon à Joan Mir ?

Oui. Quand on m'a dit de perdre une position, je me suis dit que j'allais avoir une pénalité. Je n'ai pas vu les images mais si on la voit de face, il y a un point de vue, si on le voit de la toute dernière partie, c'est un autre point de vue. De face, avant le freinage j'étais au niveau de Joan. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il a perdu trois positions au tour précédent et il a juste essayé de ne pas relâcher.

À un moment, il a relâché les freins, il a tourné et je n'avais aucune solution parce que je n'avais plus de frein arrière après la chute et je me suis dit 'OK, contact'. On a eu le contact, je savais que recevrais la pénalité mais je me suis dit que j'allais attaquer, doubler le pilote devant, le laisser passer et doubler à nouveau, et c'est ce que j'ai fait.

Que s'est-il passé avec la combinaison ?

Elle s'est ouverte. Je pense que dans la chute, quand l'airbag s'est déployé, il y a eu une grosse pression sur les épaules et on a un système de sécurité [qui maintient la combinaison fermée] mais il s'est détaché. C'était léger. Quand on a fini la course, j'ai senti que ça s'ouvrait plus.