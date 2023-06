Márquez prêt à quitter Honda ? "Pas aussi évident" pour Dall'Igna

Quand Marc Márquez et Honda ont annoncé, en février 2020, un nouveau contrat de quatre ans couvrant les saisons 2021 à 2024, il semblait entendu que l'histoire d'amour entre le champion espagnol et sa marque de toujours ne devait connaître aucun couac. Ensemble, ils venaient de réaliser une prestation époustouflante en 2019, le #93 décrochant son sixième titre MotoGP avec un total de points record, et aucun nuage n'était en vue.

Pourtant, à peine plus de quatre mois plus tard, alors que débutait enfin la saison retardée par le COVID-19, Márquez a subi une chute qui allait tout changer. Éloigné des pistes pendant des mois, de fait exclu du développement de sa machine, il a vu Honda plonger et de nouveaux protagonistes s'imposer au sommet du MotoGP.

Depuis ce tournant, la RC213V a déserté les avant-postes et les quatre victoires de la marque ont en grande partie été associées à la manière dont Márquez (trois succès en 2021) et Álex Rins (victorieux cette année à Austin) ont réussi à compenser l'infériorité de leur machine sur des pistes et dans des circonstances qui leur convenaient particulièrement.

La différence avec les nouvelles références du championnat que sont les machines européennes est si évidente que Márquez lui-même a clairement haussé le ton depuis l'été dernier, appelant le HRC à réagir. Il n'en fallait pas plus pour faire naître des spéculations quant à son avenir auprès du constructeur, malgré un contrat toujours en cours.

Le principal intéressé s'efforce de ne pas les alimenter, mais durant l'hiver il a clairement fait savoir qu'il ne resterait pas en poste s'il n'a pas "les outils" pour retrouver le sommet. Et récemment, c'est son ancien coéquipier Jorge Lorenzo qui a relancé les spéculations, lui qui croit dur comme fer que le Catalan va finir par quitter Honda. Pourrait-il rejoindre les rangs de Ducati, comme la rumeur l'a souvent fantasmé ? Gigi Dall'Igna ne laisse en cela aucun espoir.

"Avant tout, je ne crois pas que Marc accepterait d'aller dans une équipe non-officielle", déclare le directeur général de Ducati Corse, interrogé sur la question par GPOne. "C'est une étoile et les étoiles veulent être traitées comme telles. À son retour après de nombreux mois d'inactivité, il a fait une très belle course avec la Honda, alors j'attendrais avant de dire que Marc et Honda vont se séparer fin 2024. Ça ne semble pas aussi évident. Au contraire, je crois qu'il y a toutes les possibilités pour qu'ils fassent encore de bonnes choses ensemble."

"Ceci étant dit, nous sommes satisfaits des pilotes que nous avons en ce moment", ajoute Gigi Dall'Igna, qui ne compte par ailleurs pas changer d'approche en matière de pilotes. En évoquant le duo du team officiel Ducati, il ajoute : "L'un d'eux [Enea Bastianini], nous n'avons pas encore réussi à le porter dans la lumière parce qu'il s'est blessé, mais j'espère le revoir en forme au Mugello, et l'autre c'est Pecco [Bagnaia]. L'année dernière, il a fait des choses extraordinaires avec notre moto. Il a fait des choses que seul un grand champion arriver à faire. Alors, d'ici à 2024, beaucoup d'eau va encore couler encore sous les ponts et tout peut encore arriver."