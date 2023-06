Ducati ne compte pas changer d'approche en matière de pilotes

Depuis la saison dernière, Ducati fournit huit pilotes en MotoGP, ce qui représente à présent plus du tiers du plateau, avec une moitié de motos officielles (pour le team d'usine et Pramac Racing) et une autre moitié de machines datant de la saison passée (pour VR46 et Gresini Racing). Une répartition qui a du sens aux yeux du patron de Ducati Corse, tant elle permet d'emmagasiner des données utiles à l'ensemble du groupe et d'étendre les possibilités de succès d'une piste à l'autre.

"Il est important d'avoir beaucoup de motos sur la grille. Nous pouvons aider les pilotes à améliorer leurs performances et à évoluer avec nous", souligne Gigi Dall'Igna auprès du site officiel du MotoGP. "D'un point de vue technique, nous pouvons tirer des enseignements de différents styles de pilotage, nous travaillons bien [pour] différents circuits et aussi différents pilotages. Cela a été notre philosophie, ma philosophie, au fil des années et nous avons bâti la moto dans cette direction."

Le patron du programme de Borgo Panigale n'a désormais pas l'intention de modifier cette stratégie, qui a tant porté ses fruits au championnat depuis que la Desmosedici a retrouvé le sommet et qui se reflète encore aujourd'hui dans les résultats groupés des huit pilotes concernés, qui peuvent tour à tour s'emparer des meilleures places.

"Nous ne voulons pas changer notre approche", affirme-t-il, pourtant conscient des aspirations des pilotes Ducati qui n'ont pas pu intégrer l'équipe officielle. "Pour nous, il est important d'avoir les meilleurs pilotes dans l'équipe d'usine mais il est certain que nous ne demandons pas aux autres pilotes de ne pas se battre pour la victoire en course. Ils doivent le faire", pointe-t-il. "Au final, c'est une Ducati alors je ne veux pas réduire la performance d'une Ducati."

Si chacun est donc tenu à la nécessité de performer quelles que soient ses couleurs et la version de sa moto, la saison dernière a montré à quel point la situation pouvait devenir tendue lorsqu'approche la finale du championnat. Enea Bastianini, qui a longtemps conservé ses chances face à Pecco Bagnaia alors qu'il pilotait à l'époque une Ducati plus ancienne de deux ans, a certes pu se battre pour les victoires mais en se voyant rappeler régulièrement l'interdiction absolue de mettre le pilote officiel en situation périlleuse.

Aujourd'hui, alors que le paddock bruisse de rumeurs sur l'intérêt que porterait Jorge Martín à la concurrence, Gigi Dall'Igna tient à afficher sa confiance à l'idée de conserver son escadron de pilotes inchangé. "Il est certain qu'ils travaillent pour trouver un meilleur endroit pour l'avenir, mais je pense que chacun d'eux est plutôt content de la situation dans laquelle il se trouve en ce moment", estime-t-il.

Et le responsable italien d'annonce un calendrier pour clarifier tout cela : "Entre le Mugello et le Sachsenring, nous pourrons commencer les négociations avec les pilotes au sujet du futur." Voilà qui annoncent d'importante discussions en marge de trois Grands Prix du mois de juin, avant la pause estivale…