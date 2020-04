Ses problèmes physiques ont induit Márquez en erreur sur la moto 2020

Marc Márquez estime que sa blessure de l'épaule a pu quelque peu troubler sa perception et celle de Honda lors des essais de pré-saison, retardant la compréhension du problème qui devait être réglé sur la nouvelle RC213V. Il faut dire que le pilote espagnol s'était présenté sur les premiers tests, à Sepang, affaibli par l'opération qu'il avait subie au lendemain des essais précédents, deux mois et demi plus tôt. Bien que l'intervention ait été décidée à titre préventif après qu'il s'est déboîté l'épaule dans une chute lors des derniers tests de novembre, le fait qu'un nerf ait été touché pendant cette opération a dès lors fortement impacté sa récupération.

Dès le premier roulage, le pilote confirmait être diminué et devait limiter sa présence en piste, cependant d'autres préoccupations étaient d'emblée apparues. "C'est plus ou moins ce à quoi on s'attendait, mais il est vrai que j'ai eu du mal dans plus de domaines que ce à quoi je m'attendais au début", expliquait-il alors. "Je m'attendais à souffrir sur les freins mais pas tellement dans les lignes droites ou dans les virages à droite, or je pouvais à peine toucher le sol avec mon coude."

Il allait falloir attendre le sixième et tout dernier jour de ces tests de début d'année, à Losail, pour que le clan Honda se remette sur les bons rails. Et aux yeux du Champion du monde, c'est précisément ses difficultés physiques qui ont retardé la correcte analyse des soucis à traiter. "La pré-saison a été très intéressante, car franchement on a un peu perdu la voie pendant les tests de la Malaisie, et ce parce que j'ai admis, ou tout l'équipe a admis, que les problèmes venaient peut-être de ma condition physique", explique-t-il auprès du site officiel du MotoGP.

"J'ai fait un premier commentaire quand je suis sorti pour mon premier run et je me suis dit que ça venait peut-être de mon épaule, car la moto était très dure à faire tourner, surtout dans les virages à droites, les virages rapides. Mais ensuite on est arrivés au Qatar et ma condition physique était meilleure, mais les problèmes étaient toujours pareils", souligne-t-il. "On a essayé un package de la moto de 2019 et on a commencé à analyser la situation, pour essayer de trouver le problème, et franchement le dernier jour a été "le" jour qui allait nous permettre de bien commencer la saison."

Grâce à ce déclic, Marc Márquez estime qu'il a terminé la préparation en étant désormais prêt à se lancer dans la compétition, qui aurait dû débuter moins de deux semaines plus tard. "On aimerait être à un meilleur niveau, mais on n'est pas loin du tout de pouvoir se battre pour le podium à la première course", assure-t-il. Depuis, le retard pris par le championnat lui a permis de poursuivre sa guérison, et bien qu'il la juge lente, il va désormais beaucoup mieux.

