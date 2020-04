Márquez "en bien meilleure forme" que pendant les tests

La situation exceptionnelle que connaît actuellement le monde, et avec lui le microcosme du MotoGP, a un effet collatéral heureux, celui de permettre à Marc Márquez de bichonner son épaule convalescente, qui peu à peu guérit. Si l'on se remémore en effet ce qu'était la réalité du championnat il y a un peu plus d'un mois et demi, on se souvient d'un Márquez en grande difficulté, à la fois avec sa nouvelle moto, dont il n'avait réussi à venir à bout que dans le dernier jour des tests de pré-saison, et avec son épaule, malmenée lors d'une opération au mois de novembre.

Le pilote Honda avait dévoilé en début d'année qu'un nerf avait été touché pendant cette intervention, pourtant réalisée à titre préventif dès le premier jour de l'intersaison. Cette mésaventure avait rallongé ses délais de récupération et son équipe avait réalisé qu'il faudrait se faire à l'idée que le Champion du monde en titre ne soit pas en pleine possession de ses moyens au moment de débuter la compétition. Finalement, alors que les valises étaient bouclées et que Losail attendait les pilotes pour leur premier Grand Prix, le championnat a été mis sur pause. Puis, quelques jours plus tard, après avoir encore profité un peu de la liberté qui lui était accordée pour faire du motocross, Marc Márquez s'est confiné, à l'image du reste du peuple espagnol.

Un mois après la date initiale du championnat, où en est le pilote Honda ? "Je continue à travailler sur mon épaule", explique-t-il à la chaîne BT Sport. "On peut se dire que c'est trop long, mais il y a des difficultés avec les nerfs de cette épaule et puis un des muscles était complètement sans activité, à l'arrêt."

Malgré une condition physique encore imparfaite, Márquez avait réussi à reprendre la piste le 7 février pour les premiers essais de l'année, non sans avoir cumulé 250 heures de rééducation dans les dix semaines qui avaient précédé. Il avait ensuite enchaîné avec les tests du Qatar, dosant avec prudence son temps de piste alors qu'il n'avait qu'un objectif : être prêt pour l'effort qu'il lui faudrait fournir lors du premier Grand Prix. Désormais, la donne a complètement changé, puisque le championnat débutera, au mieux, du 19 au 21 juin en Allemagne, soit trois mois et demi plus tard qu'initialement prévu. Un délai supplémentaire qui apporte un soulagement évident au #93, alors qu'il n'est pas encore totalement remis.

"Petit à petit, je reprends du muscle et j'ai maintenant besoin de retrouver des forces. Mais maintenant on a le temps", indique-t-il. "Je travaille juste en faisant de la gym, je travaille comme on l'a fait pendant l'hiver, et je suis désormais en bien meilleure forme que je ne l'étais lors des tests de la Malaisie et du Qatar."

Plus de temps aussi pour Oliveira

Miguel Oliveira a subi une opération similaire, trois semaines avant l'Espagnol, et lui aussi était encore sur des œufs à l'heure de faire son retour en piste, en février. Aujourd'hui, il profite du repos forcé auquel il est contraint pour parfaire sa condition physique, d'autant plus impatient de reprendre la compétition qu'il avait dû interrompre sa saison 2019 prématurément à cause de sa blessure.

Lire aussi : Oliveira a anticipé son opération pour revenir en forme

"J'ai passé longtemps sans piloter la moto l'année dernière à cause de ma blessure à l'épaule, ensuite je suis revenu pour les tests", rappelle-t-il dans une interview avec le site officiel du MotoGP. "C'est bien, parce qu'on a plus de temps pour travailler sur l'épaule, mais dans le même temps j'étais vraiment prêt pour la course. C'est en tout cas une situation nouvelle pour tout le monde et je ne crois pas qu'on puisse trop se plaindre parce qu'il y a des choses plus importantes."

"Je suis content d'avoir de l'équipement chez moi, ce qui me permet de continuer à m'entraîner", ajoute le pilote portugais. "L'entraînement physique, c'est quelque chose qui me permet de rester connecté au monde de la course. Je suis revenu un peu à un entraînement similaire à celui de la pré-saison alors le volume est un peu plus élevé parce qu'on ne pilote pas la moto."