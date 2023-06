Martín ne s'attendait pas à doubler deux pilotes à la fois !

Jorge Martín a décroché sa deuxième victoire de la saison, après s'être imposé le mois dernier lors du sprint du Mans. C'est bien simple, depuis ce succès en France, il n'a pas fini une course, quel que soit son format, en dehors du trio de tête !

Cette fois, le pilote Pramac a eu le dessus sur la courte piste du Sachsenring, où il a d'abord dû se débarrasser de Pecco Bagnaia et Jack Miller. Convaincu que la pole aurait été pour lui s'il n'avait pas été privé de son meilleur tour à cause des drapeaux jaunes à la fin des qualifications, il a dû se contenter de la sixième place sur la grille. Il a cependant vite effacé sa déception : il a grimpé d'un cran dès le premier virage, puis s'est rapidement frayé un chemin jusqu'à boucler le premier tour en deuxième position.

Commençait alors une lutte enlevée contre Bagnaia et Miller, jusqu'à un dépassement de toute beauté sur ses deux adversaires dans le point critique du Waterfall. Une fois passé en tête, il a filé sans demander son reste pour rallier l'arrivée, au bout de 15 tours, avec près de deux secondes et demie de marge.

"Je ne m'attendais pas à les dépasser tous les deux, mais j'ai vu que Pecco allait dépasser et j'arrivais très vite alors je me suis dit que j'allais essayer", décrit-il. "J'ai failli perdre l'avant, je suis passé tout près de la chute, mais j'ai géré la situation et je suis resté sur la moto. À partir de là, j'ai commencé à imprimer mon rythme. Je me suis fait une autre grosse chaleur au virage 7 mais j'ai réussi à rester sur la moto et j'ai pu gérer ma vitesse jusqu'au bout."

"Ça a été un chouette sprint pour moi !" se réjouit-il, préférant rire des quelques chaleurs qu'il s'est faites. "C'est sûr que si on veut gagner la course sprint, il faut prendre quelques risques, en tout cas si on veut faire la différence. Donc j'ai pris des risques et ça s'est bien passé. J'aurais aussi pu tomber, mais au final j'ai gagné !"

Martín passe à la 2e place du championnat

S'il a réussi une véritable démonstration de force ce samedi et compte déjà cinq podiums en sept courses sprint, dont deux victoires, l'objectif visé par Martín depuis le début du week-end, c'est celui de remporter la course longue, pour laquelle il se sent favori. Il ne vise donc qu'une seule chose pour clore son week-end en beauté, réaliser un doublé que seul Bagnaia a été en mesure d'obtenir jusqu'à présent.

"Maintenant, mon objectif est de gagner dimanche, c'est certain, même si je préfère monter sur le podium plutôt que tomber, c'est sûr", souligne le pilote Pramac Racing, qui expliquait il y a quelques jours être dans la meilleure phase de sa carrière.

Grâce aux 12 points empochés aujourd'hui, Jorge Martín prend l'avantage sur Marco Bezzecchi et s'empare de la deuxième place du championnat. Il affiche 21 points de retard sur Pecco Bagnaia, toujours leader.

"Je ne pense pas au championnat pour le moment", assure-t-il. "J'essaye juste d'être rapide tous les week-ends et pour le moment on y arrive, alors je suis concentré sur la course de demain. Ce sera une longue course et j'espère pouvoir me battre pour la victoire."

Lire aussi : Course sprint - Martín surclasse Bagnaia et Miller