Martín et Bagnaia se sentent "suffisamment rapides" pour les courses

Jorge Martín est passé par toutes les émotions en qualifications sur le circuit du Mans. Dans son premier relais en Q2, le leader du championnat est devenu le premier homme à passer sous la barre des 1'30 sur cette piste en MotoGP... et il est resté le seul à réaliser cette performance jusqu'au bout, les améliorations ayant été compliquées par plusieurs drapeaux jaunes dans le deuxième relais, dont un pour sa chute à la chicane Dunlop. Martín a ainsi conservé la pole.

"Une petite chute, un petit contact sur le dos mais je vais bien", a commenté l'Espagnol dans le Parc Fermé. "Ce chrono a été incroyable, je l'ai beaucoup apprécié. Je me sentais très bien avec le [pneu] dur à l'avant et je savais que mon deuxième tour serait le plus rapide donc j'ai donné 100%. Mes rivaux seront forts aujourd'hui donc la course sera difficile mais je sens qu'on est suffisamment rapides pour se battre et pour jouer le sprint."

VIDÉO - La pole de Jorge Martín et les chutes à la fin des qualifications

Pecco Bagnaia semblait en mesure de prendre la première place à son rival mais il est tombé à son tour au Chemin aux Bœufs. Il a ainsi conservé sa deuxième place, à 0"192 de Jorge Martín. "Je vais bien", a rassuré le double champion du MotoGP. "Ce qui est bien, c'est que les sensations sont bonnes et que je me suis enfin battu pour une pole position."

"J'ai l'ai juste perdue au virage 9, j'attaquais beaucoup et j'ai un peu touché la ligne blanche, donc j'ai perdu l'avant. Mais dans l'ensemble je suis content, le tour a été incroyable, et aussi le rythme en pneus usés. Je suis entre deux gars qui ont un très bon rythme mais je pense que l'on est suffisamment rapides."

Pecco Bagnaia avec sa combinaison abimée après sa chute Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Le second pilote à qui Pecco Bagnaia fait référence est Maverick Viñales, qui jugeait une première ligne nécessaire pour jouer la victoire ce week-end. L'objectif a été atteint avec la troisième place.

"C'est très bon, je suis très content du résultat", s'est félicité le pilote Aprilia. "Évidemment, la première ligne était l'objectif et pouvoir y être avec un seul tour, c'est incroyable, donc je suis très content et très satisfait des sensations sur la moto. Je me sens prêt pour la course, on va essayer d'être au maximum, de se battre. On essaiera d'être là dès le premier tour donc je suis très content. Il y a un public français incroyable et on va encore essayer de faire une course incroyable."