Martín doutait de ses chances : "Ça s'est vraiment joué au mental"

Après un samedi parfait qui l'avait vu enchaîner la pole et la victoire en course sprint, Jorge Martín a encore fait la bonne opération ce dimanche à Buriram, en s'imposant devant son rival pour le titre, Pecco Bagnaia, ce qui lui a permis de revenir à 13 points. Il a pourtant dû se battre pour obtenir ce succès.

Parti en pole, Martín a gardé la tête au départ et a longtemps mené la course, mais jamais avec plus de 0"359 sur son premier poursuivant, Aleix Espargaró dans les premiers tours puis Brad Binder à partir de la quatrième boucle. Le Sud-Africain a même pris la tête à quatre tours de l'arrivée mais Martín a pu répliquer et s'imposer juste devant son rival, finalement pénalisé d'une position pour avoir dépassé les limites de la piste dans le dernier tour, ce qui a permis à Bagnaia de remonter au deuxième rang.

Martín classe cette victoire parmi les plus belles de sa carrière, au terme d'une course avec le quatrième plus faible écart de l'Histoire entre les trois premiers à l'arrivée. "C'est difficile de poser les mots sur la course d'aujourd'hui", a déclaré le pilote Pramac au site officiel du MotoGP, exposant des doutes loin de la confiance en lui qu'il affiche habituellement.

"Je pense qu'avec la course de mon titre en Moto3 en Malaisie, c'était la plus belle course de ma vie, parce que je pense que je n'étais pas plus fort qu'eux aujourd'hui, mais j'ai utilisé toute mon expérience, tous les outils à ma disposition pour gagner. Brad est super fort au freinage mais j'ai pu répondre, avec Pecco aussi. Je pense que ça s'est vraiment joué au mental aujourd'hui et j'ai pu garder ce millimètre de pneu pour attaquer comme pour un tour de qualifications dans le dernier tour."

En conférence de presse, Martín a une nouvelle décrit "l'une des plus belles courses" de sa vie, notamment parce qu'il a su remporter son duel avec Binder alors qu'il préfère habituellement creuser l'écart pour s'imposer. Il doutait de ses chances de victoire quand il a vu qu'il ne pourrait pas le faire ce dimanche.

"Quand il y a une grosse bagarre, habituellement j'ai un peu de mal à doubler ou à freiner fort. Mais aujourd'hui, j'avais cette confiance pour regagner des positions, pour répondre à Brad. Je ne m'y attendais pas. Quand ils sont revenus sur moi dans la dernière partie de la course, je pensais qu'ils étaient un peu plus rapides que moi. Même si j'ai beaucoup géré le pneu, ils étaient un peu plus fort mais j'ai toujours pu répondre."

Jorge Martín n'a jamais eu une grosse avance

"J'ai cru que Brad allait s'échapper mais j'ai pu rester au contact. Mener une vingtaine de tours avec une avance d'un dixième, c'est difficile mentalement mais j'ai pu garder cette concentration jusqu'à la fin et gagner aujourd'hui."

Binder n'a en effet passé que trois tours en tête avant que Martín puisse répliquer, alors qu'il pensait dans un premier temps devoir se contenter de la deuxième place après le dépassement du pilote KTM : "J'entendais beaucoup son moteur au virage 7 donc je savais qu'il allait tenter à cet endroit. J'étais un peu à la limite avec le pneu dans ce virage donc je pense qu'il avait un peu plus d'adhérence que moi."

"Mais dès qu'il m'a doublé, j'ai vu qu'il était aussi à la limite avec le grip à l'arrière. J'ai essayé de rester au contact pendant un tour et de le doubler à nouveau parce que je ne voulais pas que mon pneu avant surchauffe."

"Il a beaucoup attaqué pendant un tour", a ajouté Martín. "Sur l'écran, j'ai vu que Pecco était peut-être à un dixième et qu'on s'échappait un peu. Je me suis dit 'Peut-être qu'aujourd'hui je vais juste finir deuxième et rester avec Brad pour sauver quelques points.' Mais dans le tour suivant, il a eu quelques mouvements en sortant du premier virage, j'ai pu me rapprocher beaucoup, prendre l'aspiration et le doubler au virage 3. J'ai tenté dès que j'ai vu l'opportunité et je me disais qu'il y avait une forte chance de finir deuxième."

De nouveau en tête pour les deux derniers tours, Martín est resté sous pression, craignant encore que Binder ou Bagnaia soit en capacité de prendre l'avantage. Le passage sur la ligne d'arrivée a été un véritable soulagement pour l'Espagnol.

"C'était une sensation incroyable. En arrivant au dernier virage, je ne savais pas ce qui allait se passer parce que je ne savais pas si quelqu'un aller me doubler, si quelqu'un allait me toucher. Quand j'ai accéléré en sortant du dernier virage, je me suis dit 'ok, je vais gagner, je vais gagner !' Quand j'ai passé la ligne, je suis devenu fou, j'ai cassé le carénage et tout le reste mais je suis très, très heureux."

Les trois premiers étaient séparés par 0"253 à l'arrivée

La joie est d'autant plus forte que Martín a vaincu deux pilotes souvent redoutables dans les duels : "Je pense que Brad et Pecco sont les plus forts au freinage. Pouvoir les battre dans une lutte, c'est une sensation incroyable. Ça m'apporte beaucoup de confiance mais en même temps, on a vu que je pouvais être l'un des plus forts au freinage. Aujourd'hui, j'ai un peu géré l'avant donc je ne freinais pas super tard, mais dès que j'ai eu besoin de freiner fort, j'ai eu cette confiance pour gagner."

Ces trois coures consécutive étaient difficiles, mentalement c'était super dur pour moi.

Cette victoire survient après deux déconvenues pour Martín, à terre à Mandalika dans une épreuve qu'il était en train de survoler et seulement cinquième en Australie alors qu'il était en tête à l'entame du dernier tour, en raison d'un choix de pneu infructueux. Le week-end de repos avant les trois dernières courses de la saison arrive à point nommé.

"Je suis vraiment impatient de me reposer, j'ai besoin de déconnecter un peu. Ces trois coures consécutive étaient difficiles, mentalement c'était super dur pour moi. J'ai eu pas mal de difficultés avec cette chaleur récemment donc je dois faire le plein d'énergie avant la Malaisie et le Qatar."

"Je pense que c'était un vrai soulagement de finir devant aujourd'hui", a résumé Martín. "Hier, je n'étais même pas content, je n'ai pas profité du moment en gagnant, je me concentrais juste sur aujourd'hui. Je n'ai pas dormi depuis quatre jours et ce soir je vais enfin bien dormir."