Zarco dans le peloton : "Une erreur et il y en a quatre qui passent"

Dixième d'un Grand Prix de Thaïlande qui a apporté du spectacle à tous les niveaux, Johann Zarco a cependant évolué dans une bien différente constellation de celle du week-end dernier, une semaine après sa victoire de Phillip Island, et de son redoutable équipier Jorge Martín, vainqueur du sprint comme du format long ce week-end, sur le circuit international de Chang.

Onzième sur la grille de départ, juste derrière Fabio Quartararo, c'est avec son compatriote de chez Yamaha et Marc Márquez que Zarco a été vu à la lutte en début de Grand Prix, avant que l'intense bataille dans le peloton ne le fasse reculer jusqu'à la 16e position.

C'est une seconde partie de course de remontée qui a ainsi attendu le Cannois, qui a finalement usé de son habituelle bonne maitrise des pneus pour remonter jusqu'à une solitaire dixième position à l'arrivée et accrocher les six points associés, entre Fabio Di Giannantonio et Franco Morbidelli, tandis que ses compagnons de début de GP franchissaient la ligne d'arrivée respectivement sixième et septième.

"Bonne course, un très bon rythme, il y avait vraiment moyen de jouer cette cinquième, sixième place dans le groupe dans lequel j'étais", constate-t-il au micro de Canal+. "Mais [j'étais] trop proche de faire une petite erreur avec ces aspirations, ce pneu avant qui chauffe et mon style différent qui, vraiment dans ce groupe-là, me met en difficulté tout le temps. Dommage, parce que le petit rythme supplémentaire de quelques dixièmes de mieux que j'avais à partir du 15e tour – du 15 au 23e tour –, m'a servi à remonter de 16e à 10e et pas à jouer une cinquième ou une quatrième place, et ça c'est dommage..."

Le constat est vite fait pour Zarco, qui a conscience du fait que les écarts extrêmement réduits de performance durant tout le week-end imposaient un départ d'une des deux premières lignes de la grille pour espérer bien figurer à l'arrivée et ne pas se retrouver mêlé à des bagarres énergivores.

"Ça part de la qualif : onzième, vu mon style, ça ne m'aide pas à pouvoir vite doubler. Il faudrait faire quelque chose de trop extraordinaire, mais ça serait au prix de rater un freinage et de faire un strike, et ce n'est pas mon style non plus. Du coup, déçu d'avoir les mêmes soucis, comme d'habitude, et de bloquer là-dessus ; et content de ce beau rythme de course. Tout le monde allait super vite, en fait ; les 15 premiers, tout le monde était en 1'31". Du coup, une erreur, il y en a quatre qui passent."

Au Championnat du monde, Johann Zarco perd sa cinquième position après la Thaïlande, concédant d'importants points à Aleix Espargaró, désormais passé 4 unités devant, tandis que Brad Binder, quatrième avec 55 points d'avance, semble maintenant intouchable.

