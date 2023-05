Martín s'est frayé un chemin dans une course "très agitée"

Au lendemain d'une course sprint dominée de main de maître, Jorge Martín a dû se battre pour conquérir la deuxième place de l'épreuve principale au Mans. Si samedi, son départ l'avait propulsé de la cinquième à la deuxième position, il n'était cette fois plus que dixième à la fin du premier tour. Martín a rapidement doublé Johann Zarco puis Augusto Fernández, profité des accrochages entre Pecco Bagnaia et Maverick Viñales puis entre Luca Marini et Álex Márquez, juste devant lui pour le dernier.

"C'était une course très agitée", a résumé le pilote Pramac au site officiel du MotoGP. "Je suis bien parti mais je suis redescendu en dixième position. Je me suis chié dessus (sic) mais j'ai eu l'intelligence de me dire : 'OK, j'ai assez de temps pour remonter doucement'. Je n'ai pas trop poussé avec les pneus. Petit à petit, je suis remonté, j'ai dépassé des pilotes, et puis avec Luca, je suis passé très près de l'accident."

"Je n'ai rien vu du tout", a-t-il précisé. "J'ai juste pris le virage, ouvert les gaz et vu l'accident. J'ai essayé d'éviter [les motos et les pilotes]. Je pense que j'ai même touché Luca. Heureusement, je suis resté sur la moto. J'ai perdu une seconde ou une seconde et demie sur les gars de devant et j'ai essayé de beaucoup pousser pour combler l'écart. Je pense que nous avons perdu là nos chances de victoire mais c'était une bonne course."

Alors quatrième, Jorge Martín est remonté en deuxième position après avoir doublé Marco Bezzecchi et Marc Márquez, mais ces deux pilotes sont repassés devant lui. Il a pris l'avantage sur un Jack Miller en difficulté et a passé le reste de la course à se battre avec Márquez, pour finalement le doubler dans l'avant-dernier tour, quelques instants avant la chute de son compatriote.

"Quand je suis revenu sur Marc, il s'est passé des choses entre nous dans le passé [Martín a fait les frais de la chute de Portimão, ndlr], donc je savais que ça allait être une grosse bagarre. Mais j'ai beaucoup apprécié. Je pense que nous nous sommes laissés de la place, bien sûr, c'était proche, mais c'est la course. J'ai beaucoup apprécié mon dépassement à [deux] tours de la fin. J'ai entendu son crash donc j'étais ensuite un peu plus détendu."

Jorge Martín a fini par prendre l'avantage sur Marc Márquez

Martín n'avait alors plus qu'à surveiller Zarco pour assurer la deuxième place : "J'ai gardé mes distances avec Johann jusqu'à l'arrivée, ce qui était assez facile par rapport à la lutte [avec Marquez]. J'aurais aimé qu'il termine parce qu'il y aurait eu une belle discussion après la course."

"On s'est retrouvé dans la zone TV, il m'a félicité pour la bataille", s'est réjoui Martín en conférence de presse, ravi d'avoir trouvé la faille mais reconnaissant devoir encore progresser dans ce genre de duels : "Je pense qu'il est l'un des adversaires les plus féroces. [Samedi], j'ai étudié sa course contre Pecco [Bagnaia] pour comprendre comment le dépasser."

"Il a été gentil, j'ai beaucoup apprécié mais j'ai perdu beaucoup de mes opportunités avec Marc parce que je sens que mon rythme était bien meilleur. Mais je dois améliorer les dépassements, les moments où je roule avec d'autres pilotes. Je pense que j'ai beaucoup appris avec lui [ce dimanche]. J'espère pouvoir appliquer [mes connaissances] lors de la prochaine course."

Avec Aurélien Attard