Martín ne fait pas pression sur Ducati pour remplacer Bastianini

Durant une longue partie de la saison 2022, Enea Bastianini et Jorge Martín ont été en concurrence pour la place libre aux côtés de Pecco Bagnaia dans l'équipe Ducati officielle. Après une longue attente, le constructeur a tranché en faveur de l'Italien, auteur d'une meilleure saison que Martín l'an passé sur une moto pourtant plus vieille, avec laquelle il a remporté quatre courses et pris la troisième place du championnat, six positions devant le Madrilène.

Les rapports de force se sont totalement inversés cette année : pendant que Martín joue le titre face à Bagnaia, Bastianini vit une saison catastrophique. Sa campagne 2023 a débuté par une chute en course sprint à Portimão, qui l'a laissé avec une fracture de l'omoplate droite. De retour au Mugello, il a connu une nouvelle blessure après la chute qu'il a provoquée au départ à Barcelone, avec des fractures de la malléole de la cheville gauche et du deuxième métacarpien de la main gauche.

Dans les huit courses auxquelles il a pris le départ cette année, Bastianini a en plus été en grande difficulté. Il ne s'est classé que quatre fois parmi les dix premiers, jamais plus haut que la huitième place, et il occupe actuellement la 19e place du championnat, derrière tous les autres titulaires de Ducati.

Ces derniers mois, les dirigeants de la marque ont répété leur soutien à Bastianini, assurant qu'il méritait une nouvelle chance de prouver son talent en 2024, mais il y a quelques jours, le quotidien sportif espagnol As assurait que Ducati envisageait une promotion de Martín dans l'équipe officielle dès la saison prochaine, surtout s'il venait à décrocher le titre avec Pramac cette année.

"Jusqu'à présent, nous n'avons pas discuté de cette hypothèse chez Ducati", a précisé un dirigeant du constructeur à Motorsport.com. Cette réponse ne semble pourtant pas aussi affirmative que celles qui avaient été données jusque-là, ce qui laisse penser qu'une promotion de Martín reste possible.

Enea Bastianini vit une saison difficile chez Ducati

Il est essentiel de rappeler que les contrats de Bagnaia, Bastianini et Martín, ainsi que celui du nouveau venu Franco Morbidelli, les lient directement à Ducati. Celui de l'Espagnol prend fin au terme de la saison 2024 et il est déjà libre de mener des discussions pour les saisons suivantes, pour lesquelles de gros mouvements sont possibles puisque très peu de pilotes se sont engagés pour 2025.

Après s'être entretenu avec l'entourage direct de Jorge Martín, Motorsport.com croit savoir que l'intéressé n'a pas l'intention de faire pression sur Ducati pour obtenir la moto de Bastianini, avant tout parce qu'il se sent très bien chez Pramac, où il ne manque de rien, et aussi parce qu'il pense déjà au coup d'après.

"L'intention de Jorge est d'obtenir cette moto rouge pour 2025 et 2026", nous a confié Albert Valera, le manager de Martín. "Rejoindre l'équipe d'usine en 2024 serait la conséquence de son excellente saison, mais c'est entre les mains de Ducati, c'est à eux de décider et jusqu'à présent, il ne nous ont rien dit."

Il est logique d'imaginer que le résultat final de la saison 2023 aura une influence sur la suite des événements. Si Martín l'emporte, il sera difficile pour Ducati de résister à la promotion du Champion du monde et de le laisser chez Pramac, d'autant plus qu'une autre menace apparaitra avec l'arrivée de Marc Márquez chez Gresini. En parallèle, il ne serait pas aisé de rétrograder Bastianini après lui avoir assuré que sa position était protégée, à moins qu'il ne considère lui-même l'arrivée dans une équipe avec moins de pression comme un soulagement.