Martín : "Avec cette moto, je ne peux pas être performant"

Vendredi, Jorge Martín s'inquiétait de ses performances sur un tour mais était rassurant quant à son rythme de course. La situation s'est totalement inversée le samedi : le leader du championnat a signé la pole mais il n'a pas pu lutter pour la première place en course et a fini par chuter.

Martín a été doublé par Pecco Bagnaia et Enea Bastianini au départ. Il a repris l'avantage sur Bastianini, qui a tout fait pour répliquer. Les deux hommes ont finalement eu un contact qui a mené à l'abandon du pilote Ducati. Martín n'a pas pu garder la deuxième place longtemps puisque Marc Márquez l'a doublé et, alors qu'il filait vers la troisième place, il a perdu le contrôle de sa moto au premier virage, sans avoir véritablement d'alerte.

VIDÉO - Le résumé de la course sprint du GP d'Italie

Perdu après cet abandon, Martín veut surtout améliorer ses sensations en vue de la course principale, sachant qu'il sera à nouveau en difficulté si aucun progrès n'est fait.

Quelle est la cause de la chute ?

J'ai regardé les données et, au tour précédent, je suis sorti large donc j'ai freiné un peu plus tôt, un peu moins fort, pour ne pas passer large, et je suis tombé. Je n'aime pas quand je ne comprends pas pourquoi je tombe, même en faisant des analyses. La température était bonne, la pression était bonne, mais d'après mes sensations, il semble que j'étais vraiment à la limite sur l'avant. On doit travailler parce qu'on dirait que j'ai un peu trop sollicité l'avant. Après trois tours, j'avais déjà l'impression que le pneu en avait 20. C'est sûr que ce n'était pas bon, c'était comme si l'arrière poussait. On doit améliorer les réglages pour demain parce qu'avec cette moto, je ne peux pas être performant. On verra ce qu'il se passera.

Quel était ton rythme ?

Déjà hier après-midi, j'ai fait un 1'46"1 avec un pneu très usé. À la fin du sprint, j'étais en 1'46"4 en donnant 100% donc c'est sûr que quelque chose n'allait pas. Mes sensations ne sont pas fantastiques donc il y a une chose que l'on doit résoudre pour demain parce que c'était vraiment difficile de tourner. J'ai senti une grosse différence par rapport à Pecco et Marc en piste. Ce qui est bien, c'est qu'on a les données, on a les informations, donc on va essayer d'être plus proches.

Jorge Martín n'a pas longtemps pu suivre Pecco Bagnaia Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Que s'est-il passé avec Enea Bastianini ?

Avec Enea, il était déjà agressif dans le premier tour. Il est sorti large au premier virage, j'ai pris la trajectoire normale pour repasser devant et j'ai senti le contact. Je ne savais pas s'il était tombé parce que je ne l'ai pas vu. J'ai vu les images sur l'écran géant. Je vais devoir me rendre à la direction de course. Je crois qu'ils ont déjà pris la décision donc je pense qu'il n'y aura pas le moindre problème, mais c'est toujours une surprise avec la direction de course !

Je pense que ce style est dangereux et j'ai eu de la chance qu'il tombe et pas moi, mais c'était vraiment à la limite.

Penses-tu que l'incident avec Enea était évitable ?

C'est sûr que ça aurait pu être évité s'il n'était pas revenu sur la trajectoire sans regarder ! J'ai pris une trajectoire normale, il est sorti large et il a refermé la trajectoire. Il m'a touché. Déjà, dans le premier tour à l'Arrabiata, il a refermé la trajectoire alors que j'étais devant et je ne pouvais pas le voir, mais je l'ai entendu. Je pense que ce style est dangereux et j'ai eu de la chance qu'il tombe et pas moi, mais c'était vraiment à la limite.

C'est la première fois que tu ne marques pas de points dans un sprint...

Tôt ou tard, ce moment allait arriver et c'était aujourd'hui. Je préférais que ce soit aujourd'hui parce que je me sentais vraiment mal, plutôt qu'un jour où je me sens bien ! On va se concentrer sur demain et sur le prochain sprint.

Jorge Martín Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pourquoi voit-on les prétendants au titre chuter autant ?

C'est sûr que ça n'aide vraiment pas. Le niveau est vraiment élevé et quand il fait si chaud, c'est vraiment difficile de maintenir une pression et une température faibles [dans le pneu avant]. Le niveau est très élevé, il faut beaucoup attaquer, les chronos sont incroyables... Dans le sprint, on faisait les chronos que l'on faisait en qualifications il y a trois ans donc c'est fou. En maintenant ça pendant 11 tours, on risque toujours de tomber.

Fallait-il s'y attendre avec un sprint à ce point plus rapide que celui de l'an dernier ?

Comme je vous l'ai dit, les chronos sont incroyablement rapides. Aujourd'hui, je n'avais pas le rythme pour gagner, je le savais avant la course. J'ai essayé de rester avec Pecco. Il s'échappait mais je pense que j'avais le podium sous contrôle, disons. Il m'a manqué quatre tours mais à chaque course, on améliore le sprint de huit ou dix secondes, c'est beaucoup. Les pneus sont meilleurs et les motos sont meilleures.

Vois-tu un point commun entre la chute d'aujourd'hui et celle de Jerez ?

Je pense que c'est complètement la même. La seule chose est qu'aujourd'hui, j'ai essayé d'être calme et je suis tombé [alors qu'à] Jerez, j'ai continué à faire la même chose. J'avais peut-être plus d'angle à Jerez. C'est vraiment difficile à comprendre, mais c'est arrivé à Pecco à Montmeló, à moi à Jerez et ici... Je ne comprends pas pourquoi, on doit le comprendre parce que ça affecte la confiance pour les prochaines courses.