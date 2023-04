Martín est devenu "super lent" pour contenir Espargaró

Charger le lecteur audio

Un samedi mal engagé s'est terminé avec une médaille pour Jorge Martín. Deux fois à terre en qualifications, le Madrilène a pu compter sur ses mécaniciens pour réparer ses deux machines avant la course. Ces erreurs l'ont contraint à un départ en 12e position mais un excellent envol lui a permis de conclure le premier tour au sixième rang.

Martín a vite pris l'avantage sur Johann Zarco et Fabio Quartararo et a longtemps été quatrième, jusqu'à profiter d'une erreur d'Aleix Espargaró pour récupérer la troisième place, sa position à l'arrivée. Un excellent résultat pour un pilote Pramac encore diminué physiquement, puisqu'il est arrivé à Austin fiévreux.

"J'ai eu beaucoup de mal en qualifications", a-t-il reconnu. "J'étais super confiant en Essais Libres, j'avais un bon rythme, très proche des leaders, et je me sentais bien, mais je pense que les antibiotiques ont fait leur effet et j'avais beaucoup de mal en course physiquement."

"Après trois tours, j'ai vraiment senti l'effet des antibiotiques", a précisé le pilote sur le site officiel du MotoGP. "J'avais vraiment du mal à respirer avec toutes les mucosités."

Jorge Martín a dû gérer sa faiblesse physique dans son combat avec Aleix Espargaró en fin d'épreuve. Après son erreur, le pilote Aprilia est revenu dans la roue de son compatriote et a même porté une attaque à l'avant-dernier virage, sans succès. Martín se savait trop faible physiquement pour véritablement lutter et il a donc adopté la seule stratégie dont il était capable.

"Juste après l'avoir doublé, je sentais que je n'avais plus aucune force donc j'ai juste attendu sa manœuvre. J'étais juste lent et je freinais fort ! [rires] J'ai pu en profiter pour le battre. J'étais super lent en fait. J'ai pris mon temps pour comprendre comment gérer la bagarre. Ce n'était pas facile mais j'ai été plus malin que lui. J'espère me sentir mieux [dimanche]. Je vais beaucoup me reposer pour avoir beaucoup d'énergie."

Martín sera confronté à un nouveau défi puisqu'il devra encore s'élancer de la quatrième ligne, avec une condition physique probablement encore perfectible : "Je me sentais moins bien [vendredi] donc je pense que [dimanche], je pourrai peut-être aller mieux et avoir plus de force pour me battre un peu mieux."

"Ça sera peut-être plus difficile [de remonter]", a-t-il ajouté. "Je vais essayer de gérer l'avant au début. Je vais faire de mon mieux au début parce que c'est parfait si on gagne quelques places mais tout le monde sera prêt au premier virage. Ce ne sera pas facile mais je vais essayer de remonter."

Un bon rythme mais des erreurs à gommer

Si l'on met la condition physique de Jorge Martín de côté, ce samedi a résumé le dilemme vécu par Ducati l'an passé, quand la marque hésitait entre lui et Enea Bastianini pour son équipe officielle. La place est revenue à l'Italien, Martín ayant payé son inconstance malgré une vitesse indéniable, deux facettes qu'il a montrées samedi, entre sa matinée difficile et son après-midi étincelant.

Il assure maintenant s'être relevé du coup pris sur la tête quand il a su qu'il resterait chez Pramac mais reste conscient qu'il doit encore travailler sur ses faiblesses : "C'est sûr que j'ai eu mal quand on m'a dit que je n'allais pas [chez Ducati] parce que je m'attendais à y aller. Il y a eu un gros changement en milieu de saison. Au moins, j'ai le même matériel que les pilotes d'usine. C'est très important parce que l'an dernier, je n'avais pas le même [avec un moteur différent, ndlr]. Maintenant, il n'y a pas d'excuse, c'est juste moi. Je suis confiant."

"J'ai fait de grosses erreurs en qualifications [samedi], je dois remédier à ces choses-là mais je me sens rapide depuis le premier test. J'ai été super performant à chaque course. Je sens que je suis confiant, je peux faire de bonnes courses, comme on l'a vu [samedi]. Mon objectif est de faire un bon travail et la saison prochaine, ou en 2024, d'être proche de Pecco."