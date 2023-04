Bagnaia sur un nuage : "Un de mes plus beaux jours en MotoGP"

Charger le lecteur audio

Après un Grand Prix d'Argentine marqué par une chute restée mystérieuse, le Pecco Bagnaia dominateur que l'on avait vu au Portugal semble de retour à Austin. Au-dessus du lot en qualifications, le pilote Ducati a également été impérial en course sprint. Il n'y a que dans les deux premiers tours qu'Álex Rins a pu se mesurer à lui, avant que Bagnaia reprenne l'avantage et ne s'échappe lentement tout au long de l'épreuve, pour s'imposer avec plus de deux secondes d'avance sur l'Espagnol.

"C'est sûr que c'était l'un de mes plus beaux jours en MotoGP vu les performances tout au long de la journée", s'est réjouit le Champion du monde 2022 en conférence de presse. "On a très bien travaillé depuis [vendredi] matin et mes sensations sur la moto s'améliorent. C'est la première fois que je me sens bien sur cette piste, donc on a bien travaillé. Dans la matinée, en pneus usés je me sentais bien donc je comprenais déjà où améliorer."

Et même si Bagnaia a vite pris la poudre d'escampette en course, il a quand même été confronté, comme les autres pilotes, à la difficulté de gérer les pneus sur un asphalte qui n'avait jamais atteint une température si élevée depuis le début du week-end : "En course c'était très difficile parce qu'il faisait très, très chaud et c'était dur au freinage. J'avais beaucoup de blocages, sincèrement, c'était un peu un souci en début de course. Après, je m'y suis habitué et j'ai géré ça mais je pense que ce sera une autre histoire demain au niveau des conditions."

Une température ambiante une dizaine de degrés plus fraîche est en effet attendue pour la course principale, ce qui devrait aider à mieux gérer les pneus mais pourrait également modifier les rapports de force. Malgré son avantage ce samedi, Pecco Bagnaia affiche donc une certaine prudence et ne se voit pas déjà vainqueur, sachant qu'il ne pourra pas se permettre la même agressivité qu'en course sprint.

"Avant tout, 20 tours, c'est beaucoup. C'était déjà assez long avec dix tours mais il faut garder son calme. Je pense qu'on ne pourra pas attaquer dès le début comme [samedi]. Il faudra attendre un peu et c'est sûr que la première partie de la course sera un peu plus lente. Après, on verra si je peux améliorer un peu mon rythme, s'il sera suffisant pour creuser un écart comme [samedi] mais en tout cas, il faudra rester calme. C'est sûr que les conditions vont changer. J'ai vu qu'il devrait faire plus frais donc ça sera plus facile d'être performant. On verra."