Qualifs - Bagnaia impérial dans une séance chaotique

Pour la première fois cette saison, c'est le champion en titre Pecco Bagnaia qui partira de la pole position, ce week-end à Austin. Le pilote Ducati est venu à bout d'une séance qualificative épique, marquée par plusieurs chutes dans sa phase décisive. Cela ne l'a pas empêché d'abaisser d'un dixième et demi le record absolu du COTA

Zarco et Bezzecchi à la hauteur de leur statut en Q1

Sous un ciel toujours couvert mais épargné par la pluie, ils étaient 12 à devoir disputer la première partie des qualifications pour tenter d'y décrocher un des deux tickets de repêchage pour la Q2. Parmi eux, deux des trois premiers du championnat, qui ont manqué hier le top 10 des essais pré-qualificatifs : le leader Marco Bezzecchi mais aussi Johann Zarco, troisième du championnat, qui est tombé à la fin des Essais 2.

C'est le pilote VR46 qui a établi la première référence. Avec un tour bouclé en 2'02"523, qui lui offrait à cet instant-là huit dixièmes de marge, il est longtemps resté à l'abri. Après un premier tour manqué, Zarco a largement réduit cette avance lorsqu'il s'est hissé au deuxième rang dans son second tour, mais ils étaient alors les seuls à se trouver sous la barre des 2'03 et le troisième pilote classé comptait encore près de six dixièmes de retard sur le leader lorsque les dernières minutes ont approché.

Malgré cette avance nette, Bezzecchi et Zarco ont tous deux repris la piste avec un autre pneu tendre pour tenter de défendre leur place. Et cela était devenu nécessaire pour le Français car la deuxième place lui a été arrachée par Joan Mir pour… deux millièmes ! Parmi les derniers à boucler un ultime time attack, le #05 a finalement réussi à arracher la première place à Bezzecchi avec un chrono de 2'02"387 et il avait ainsi sa place en Q2 en poche.

Mir a donc manqué de peu la seconde séance et il a donc hérité de la 13e place sur la grille de départ. Il s'élancera devant Franco Morbidelli et Miguel Oliveira, qui se sont battus pour la quatrième position jusqu'au bout, le dernier mot étant revenu au pilote Yamaha. Les autres pilotes ont été plus distancés. Fabio Di Giannantonio partira de la sixième ligne aux côtés de Takaaki Nakagami, qu'il a devancé sur le fil, et de Michele Pirro.

Deux chutes ont marqué cette courte séance, d'abord celle, sans conséquences, de Jonas Folger qui est tombé dans le virage 11 dès son premier tour lancé. Puis celle de Raúl Fernández, qui a perdu l'avant juste devant Marco Bezzecchi dans le virage 2, à moins de deux minutes de la fin de la séance, et a vu s'envoler toute chance d'améliorer son chrono dans le money time.

GP des Amériques MotoGP - Q1

Bagnaia met ses adversaires à terre

Avec la qualification de Zarco et Bezzecchi, six Ducati étaient réunies en Q2 aux côtés de deux Aprilia, deux KTM, une Yamaha et une Honda. La première référence est allée à la Desmosedici de Pecco Bagnaia en 2'02"576. Dans le tour suivant, l'Italien a amélioré sa marque... et vu Álex Márquez réaliser exactement le même chrono ! La pole provisoire était désormais de 2'02"242, avec une demi-seconde de marge sur le troisième, Luca Marini, pourtant parti à la faute à la fin des essais libres qui précédaient de peu les qualifications.

Bagnaia et Márquez faisaient jeu égal au chrono, mais leur duel allait tourner à un jeu du chat et de la souris un peu limite, le #1 cherchant à tout prix à chasser l'Espagnol de sa roue au moment de se lancer dans le time attack décisif. Il lui aura finalement fallu un long moment avant de se libérer.

Álex Rins n'a pas attendu que les deux hommes se mettent d'accord. C'est seul qu'il a bouclé un tour en 2'02"052 qui l'a propulsé en tête. Désormais troisième, Márquez est parti à la faute dans la foulée, au virage 15, et c'en était fini de ses chances de se battre pour la pole position. Bagnaia a, lui, tenté une dernière attaque, et quelle réussite ! Le pilote Ducati a décroché la pole assortie d'un nouveau record en 2'01"892. Personne n'avait encore bouclé un tour du COTA en moins de 2'02 en MotoGP !

Un temps descendu au cinquième rang, Marini s'est réapproprié la troisième place dans son dernier tour, mais sans parvenir à priver Rins de sa belle qualification au deuxième rang. Il a cependant repoussé Márquez en deuxième ligne. L'Espagnol la partagera avec Marco Bezzecchi et un Aleix Espargaró bien loti sur son Aprilia, sur une piste qui ne lui réussit pourtant guère.

Quartararo et Zarco en 3e ligne

Les Français n'ont pas été en mesure de prétendre aux meilleurs temps pendant cette séance, mais Fabio Quartararo a tout de même obtenu sa meilleure qualification de ce début de championnat avec la septième place. Johann Zarco partira, lui, neuvième, et tous deux encadreront Maverick Viñales sur l'Aprilia.

Deux pilotes sont tombés non pas une, mais deux fois durant cette séance. Ce fut le cas de Jorge Martín, parti à la faute au virage 7 dès son deuxième tour lancé. Il manquait à peine plus de quatre minutes lorsqu'il a rejoint son stand au pas de course, et en dix secondes à peine il était reparti, sur sa seconde moto. Mais il est tout de suite tombé à nouveau, cette fois au virage 2, et sa séance s'est arrêtée là. Diminué depuis le début du week-end, l'Espagnol avait pourtant dominé la première journée et c'est sa pole record de l'an dernier qu'il s'apprêtait à défendre.

Jack Miller est quant à lui tombé au virage 1 à deux minutes de la fin, puis au virage 14 après avoir tenté de terminer malgré tout sa séance. C'était sa troisième chute du jour après une première lors des essais libres ce matin. Il s'élancera donc de la quatrième ligne, aux côtés de Martín et de Brad Binder.

GP des Amériques MotoGP - Q2