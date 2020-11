Pour Maverick Viñales, Yamaha paie ses mauvaises décisions

Contraint de s'élancer depuis l'allée des stands suite à l'utilisation d'un sixième moteur cette année, Maverick Viñales n'a pu remonter qu'au 13e rang au Grand Prix d'Europe. Ironiquement, le pilote espagnol tire une certaine satisfaction d'avoir reçu cette pénalité dans un week-end difficile pour l'ensemble des pilotes Yamaha, tous classés hors du top 10 et aux quatre dernières places. Le meilleur représentant de la marque à l'arrivée aura été Franco Morbidelli, deux places seulement devant lui.

"Ce qui est bien, ce que les autres pilotes Yamaha ne se sont pas échappés", a déclaré Viñales au site officiel du MotoGP. "C’est le point positif [de la course]. Nous avons tous été en difficulté, donc ça me permet de rester assez calme. C'est une situation difficile à gérer, parce que nous ne sommes pas au meilleur niveau en ce moment et que nos rivaux sont très forts. On va essayer de progresser et de travailler un peu plus."

Désormais à 41 points de Joan Mir, vainqueur dimanche, et avec encore 50 unités en jeu, Viñales conserve une infime chance au championnat, mais le titre n'est plus sa priorité. "Il faut que Mir fasse des erreurs et je dois gagner les dernières courses, donc c'est sûr que c'est très difficile, sincèrement", a-t-il expliqué. "Je n'y pense même pas. Notre problème n'est pas le championnat, c'est autre chose. Nous sommes très loin en termes de performances en ce moment, et c'est ce que nous devons améliorer."

"Pour moi c’est beaucoup plus frustrant qu'on ne sache pas pourquoi la moto ne fonctionne plus", a ajouté Viñales. "C’est plus frustrant que le championnat, parce qu'au final, la seule chose que l’on veut, c'est gagner des courses."

Ce manque de performance intrigue l'ensemble des pilotes Yamaha et la parole s'est fortement libérée ces derniers jours chez les deux futurs coéquipiers du team factory, qui s'efforcent d'alerter la direction du groupe pour obtenir une réaction. Fabio Quartararo s'est dit "perdu" en raison d'une incapacité à améliorer la moto durant le week-end, tout en affirmant désormais ouvertement être moins à l'aise sur sa machine actuelle qu'avec celle de 2019. Maverick Viñales déplore quant à lui l'incapacité de Yamaha à jouer les premières places régulièrement, ce qu'il attribue à de mauvais choix techniques, et pas uniquement ceux qui ont conduit à la récente pénalité du constructeur.

"En fait, le problème est qu'on passe d'une victoire à la 14e place sans savoir pourquoi", déplorait l'Espagnol avant même le départ de la course. "Mentalement, c'est un vrai déséquilibre, on repart à zéro à chaque course. Je comprends Fabio parce que ça fait plusieurs années que je suis chez Yamaha et que j'ai [déjà] connu ça. Je garde l'espoir, parce que je crois en Yamaha, au projet, à ce qu'ils me disent, mais certaines décisions ne sont pas bonnes et nous en payons le prix toute l'année."

"Cette moto a une fenêtre de fonctionnement très étroite. J'aime regarder d'anciennes vidéos et en 2016, dans de mauvaises conditions, Jorge Lorenzo et Valentino [Rossi] étaient premier et deuxième. Ils faut se pencher sur ces références, pour comprendre ce qui a été modifié. Ils ont des motos qui ont gagné il y a plusieurs années, il faut qu'ils les étudient pour comprendre ce qui a changé."

"C'est dur à assimiler, parce que ça se passe tellement vite que c'est dur à comprendre, c'est dur de travailler et de trouver des solutions. L'équipe doit continuer à travailler et trouver une solution et si ce n'est pas cette année, ce sera l'an prochain. Ce serait mieux cette année parce que Marc [Márquez] n'est pas là et que nous passons à côté d'une belle opportunité."

Sans la moindre nouveauté au cours des dernières courses et avec un gel du développement des châssis et des moteurs la saison prochaine, Viñales doute qu'un rebond soit possible pour Yamaha en 2021. "J'espère que l'an prochain, la moto sera fantastique sur quatre ou cinq pistes, et qu'on pourra essayer de gagner. On verra. Tout peut arriver. On va attendre, on va travailler, et on verra ce qu'il se passera l'an prochain. Ça paraît compliqué. Ça paraît très compliqué, sincèrement."

