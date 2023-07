Michelin ne voit pas l'intérêt d'augmenter le quota de pneus en 2024

Un changement dans le programme des week-ends MotoGP a été voté en marge du Grand Prix des Pays-Bas, dernière manche avant la pause estivale. En 2024, seule la deuxième séance du vendredi comptera comme préqualification afin de déterminer les dix pilotes qui pourront accéder directement à la Q2.

Il s'agit d'un changement notable en peu de temps, puisque jusqu'en 2022, trois séances comptaient pour cela, le classement combiné permettant d'établir un top 10 que chacun cherchait à atteindre entre le vendredi et le samedi matin. Cette année, cette fenêtre a été réduite à deux séances, concentrées sur la journée du vendredi, jusqu'à ce qu'une partie des pilotes demande une retouche dans ce fonctionnement, jugeant le vendredi matin déjà trop intense, et donc sujet aux accidents, et le temps de préparation des courses trop limité.

Convaincu par le bienfondé de ce changement, Pecco Bagnaia y avait ajouté une demande pour que l'allocation pneumatique soit renforcée, requérant un ou deux pneus avant supplémentaires pour pouvoir réaliser des essais libres dans de bonnes conditions.

Interrogé sur la question par l'édition italienne de Motorsport.com, Piero Taramasso a tempéré ce besoin, estimant au contraire que les conditions seront plus favorables pour que les pilotes puissent mener à bien leur travail avec le quota actuel.

"Je pense que l'on peut continuer sans avoir besoin de modifier l'allocation", a répondu le responsable deux roues de Michelin Motorsport. "Je pense même que nous pourrions réduire le nombre de pneus au lieu d'en ajouter, car si la première séance ne vaut plus pour accéder à la Q2, les pneus neufs qu'ils utilisaient pour faire le time attack ne serviront plus."

"Habituellement, quand ils font le time attack, ils montent une paire de gommes neuves, donc à mon avis on peut continuer avec l'allocation actuelle et ils auront même encore plus de marge pour rouler", a-t-il poursuivi. "Nous n'allons assurément pas en enlever, mais ils auront la possibilité de faire plus de tours avec le même type de pneus. Ils pourront travailler plus sur les réglages de la moto pendant la première séance et, pour faire cela dans l'optique de la course, il vaut toujours mieux utiliser des pneus qui ont déjà fait quelques tours plutôt que des pneus neufs."

Lire aussi : Espargaró furieux que Ducati ait bloqué le nouveau format pour 2023