Oliveira et Mir ont le feu vert des médecins pour reprendre la compétition

Miguel Oliveira avait terminé son Grand Prix national, le premier de la saison, en bien mauvaise condition après avoir été violemment heurté par Marc Márquez pendant la course du dimanche. Le choc l'avait fait tomber mais lui avait surtout provoqué des lésions sur les tendons des rotateurs externes de la jambe droite.

La douleur gênait alors le pilote RNF dans la marche quotidienne et l'empêchait de disposer de la mobilité nécessaire pour piloter sa moto, ce qui a entraîné son forfait pour le Grand Prix d'Argentine, quelques jours plus tard.

Après un peu de repos salvateur, le Portugais a pris la direction d'Austin pour y disputer cette semaine la troisième manche de la saison. Avant de participer aux premiers essais de ce Grand Prix des Amériques, il devait toutefois passer le contrôle médical obligatoire du championnat. Réalisé ce jeudi au circuit, celui-ci s'est révélé concluant et le médecin du MotoGP lui a donc donné son accord pour reprendre le guidon de son Aprilia vendredi.

Parmi les cinq titulaires à avoir été blessés lors des deux premiers Grands Prix, seul Joan Mir est lui aussi présent à Austin pour reprendre la compétition et il a également reçu le feu vert des médecins lors du contrôle de ce jeudi. En Argentine, le pilote Repsol Honda a été victime d'une lourde chute pendant la course sprint qui l'a touché à la cheville et à la tête et avait entraîné son forfait pour la suite du week-end.

En revanche, Pol Espargaró, lourdement tombé au Portugal, Enea Bastianini, touché à l'épaule pendant la course sprint de Portimão, et Marc Márquez, blessé à la main dans le choc avec Miguel Oliveira, restent convalescents pour le moment. Ils tous remplacés à Austin par les pilotes essayeurs de leur constructeur : Jonas Folger courra sur la KTM du team Tech3, Michele Pirro pour Ducati et Stefan Bradl sous les couleurs de Repsol Honda.