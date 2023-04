Enea Bastianini sera encore absent à Austin

Charger le lecteur audio

Enea Bastianini ne va pas pouvoir se rendre au Texas, où se déroulera cette semaine le Grand Prix des Amériques, qu'il a remporté la saison dernière. Le pilote Ducati passait des examens de contrôle ce mardi, un peu plus de deux semaines après s'être fracturé l'omoplate droite à Portimão, or ceux-ci ont écarté son retour pour cette épreuve.

Victime collatérale de la chute de Luca Marini, il s'était blessé dès le début de la course sprint organisée au Portugal et avait dû renoncer à la suite du week-end ainsi qu'au GP d'Argentine une semaine plus tard. Ses médecins avaient vite rassuré le pilote italien, estimant qu'aucune opération n'était nécessaire pour guérir cette fracture, qui ne demandait que du repos.

Il espérait pouvoir faire son retour dès Austin et a dans cette optique effectué quelques tours de Misano avec une Ducati Panigale V4S, suivis par un contrôle dans la clinique du Dr Giuseppe Porcellini, à Forlì. Seulement, cet examen "a confirmé que Bastianini va encore avoir besoin de quelques semaines supplémentaires pour se remettre pleinement" de sa blessure, indique ce mardi soir Ducati.

Le pilote italien va donc poursuivre sa rééducation "dans le but de faire son retour en piste à Jerez", pour le GP d'Espagne dans deux semaines, précise Ducati. En attendant, c'est le pilote essayeur Michele Pirro qui le remplacera à Austin.

"J'ai tout donné et j'y ai cru jusqu'à aujourd'hui, mais malheureusement les délais étaient trop courts. Je ne m'envolerai pas pour Austin, mais aujourd'hui j'ai retrouvé le sourire", a écrit Enea Bastianini sur Instagram.

Troisième forfait confirmé pour Austin

Plus tôt dans la journée, c'est Marc Márquez qui a déclaré forfait pour ce Grand Prix des Amériques, un scanner ayant, selon Honda, indiqué qu'il devait lui aussi garder le repos pour quelques jours de plus avant d'envisager son retour à Jerez.

Rappelons que Pol Espargaró est lui aussi absent, mais probablement pour une longue période après avoir été victime d'un grave accident lors de la première journée d'essais du Grand Prix du Portugal. Touché également au dos et aux poumons, il a été opéré d'une fracture de la mâchoire et a rejoint son domicile il y a quelques jours pour y mener sa rééducation. Il sera remplacé à partir de cette manche texane par Jonas Folger.

En revanche, Miguel Oliveira, touché à un tendon de la jambe après avoir été violemment heurté par Márquez au Portugal, a pris la direction du Texas dans l'espoir de reprendre la compétition dès cette semaine. Il devra avant cela en passer par un autre contrôle jeudi, à Austin, cette fois auprès du médecin officiel du championnat, le seul habilité à donner l'accord de reprendre la compétition.

On attend encore des nouvelles de Joan Mir, le cinquième homme à avoir rejoint le banc de touche en Argentine après une chute pendant la course sprint lui ayant causé des vertiges et des nausées en plus d'une cheville endolorie.