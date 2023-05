Miller et Binder continuent à impressionner avec la KTM

Deux semaines après un excellent Grand Prix d'Espagne qui l'a vu prendre la troisième place en course sprint comme dans l'épreuve principale, Jack Miller a encore été très performant ce vendredi au Mans. Sur le circuit où il s'était imposé il y a deux ans, il a signé le meilleur temps dans les deux premières séances du week-end, et dresse naturellement un premier bilan très positif.

"C'est sympa de commencer le vendredi comme ça, la moto fonctionne vraiment bien ici", s'est félicité l'Australien. "C'était un petit peu plus délicat cet après-midi, il y a beaucoup de vent. Cependant, la moto continue sur sa lancée de Jerez, bien que la piste soit considérablement différente."

"Cela me donne une bonne sensation pour attaquer dans les zones où je me sens fort ; et dans celles où je n'étais pas si à l'aise ce matin, j'ai pu comprendre et trouver de la vitesse dans les secteurs où j'étais peut-être un peu plus en difficulté. Un peu le premier secteur ce matin, et le dernier secteur aussi, où j'essayais d'être un peu plus propre. Je semble être très compétitif dans les deux secteurs du milieu."

Jack Miller peut même percevoir des progrès puisqu'il a conservé les nouveautés évaluées au test de Jerez, à l'exception de l'ensemble aérodynamique puisque les équipes ne peuvent en utiliser que deux versions pendant la saison. La KTM est équipée de nouveautés à l'arrière et d'une nouvelle fourche conçue avec WP, partenaire technique du constructeur.

"C'est surréaliste ! Franchement, travailler avec WP est génial depuis le début. [...] Ils ont des technologies incroyables dans la suspension. Ils sont assurément parmi les leaders et là où nous en profitons, c'est que nous sommes les seuls à les avoir, donc c'est encore mieux."

Binder juge le rythme de la KTM "incroyable"

Brad Binder

Sur la seconde KTM officielle, Brad Binder a également été dans le bon rythme ce vendredi. Auteur du troisième temps dans la matinée, il a pris la septième place en Essais 2 mais aurait pu faire mieux sans une chute à l'entame de son dernier relais. Le Sud-Africain sent qu'il peut améliorer sa moto mais il est déjà ravi de sa performance.

"C'était une journée incroyable pour nous", a déclaré Binder. "Je me sentais bien en Essais 1. La deuxième séance était également très bonne. On a testé des choses. Demain, on aura besoin d'un équilibre légèrement meilleur mais quand on aura résolu ça, je pense qu'on aura ce qu'il faut. Je suis très content de cette journée. Malheureusement, je suis tombé avec mon dernier pneu et je n'ai pas pu faire un tour parce que c'était le premier tour rapide, mais ça peut arriver. Même avec ça, on a réussi à être quand même dans le top 10 donc c'est très positif."

"Je suis impatient d'être à demain. Je pense qu'on peut faire un bon travail, il faudra assembler les derniers éléments dans la séance de demain. J'espère qu'on aura de bonnes qualifications et une bonne course sprint."

Binder sent que KTM reste sur la lancée de Jerez, avec une capacité à être performant lors de chacune de ses apparitions en piste : "C'est incroyable. Je sens que qu'à chaque fois que je fais un tour, je suis toujours dedans, en tous cas dans les deux derniers week-ends. C'est incroyable, on se sent beaucoup plus calme et on n'a pas besoin d'attaquer à la limite. Je suis très content des progrès que l'on a faits. Je sais qu'on pourra faire de petits progrès demain et j'espère qu'on pourra encore se battre demain."