L'étrange sprint de Miller, avec une mouette coincée sur sa KTM

La course sprint de Jack Miller s'est conclue sur une chute mais elle a surtout été marquée par une séquence surréaliste et typique de Phillip Island. La faune est très présente sur l'île où le circuit est situé et des incidents ont eu lieu vendredi, avec une oie qui a provoqué un drapeau rouge en traversant la piste, ou encore un lièvre qui est passé juste devant Jorge Martín. Par le passé, des pilotes ont eu le malheur de percuter des oiseaux et c'est ce qui est arrivé à Miller ce samedi.

En tout début de course, le pilote KTM a vu une mouette se loger à l'avant de sa moto... et rester coincée jusqu'à son abandon. "J'ai pris un assez bon départ en sprint", a expliqué Miller. "Et en arrivant dans le virage 1 après le départ, une mouette est arrivée en face de la moto, ce n'était pas idéal."

"Elle s'est écrasée et a fait sauter la boîte à air, et la moitié de l'avant droit de la moto. Elle traînait là, et elle ne volait pas assez vite pour disparaître, évidemment. Elle était là, et c'est tout, j'ai fait ce que je pouvais durant le premier tour, voir si je pouvais m'en débarrasser mais je ne pouvais pas. Donc je me suis concentré sur la course."

"Au deuxième tour, dans le virage 1, avec l'air des motos autour de moi, la mouette battait des ailes, et sa tête restait bloquée entre le levier de frein et le guidon, donc je ne pouvais pas enclencher le levier. C'était surréaliste. Dans le virage 2, j'ai essayé d'attraper la mouette avec la main de l'accélérateur, mais je n'arrivais pas à la sortir de là. Donc je me suis juste fait à l'idée que j'allais faire la course avec une mouette."

Miller s'est donc "concentré sur le travail" et a tenté de faire sa course tant bien que mal. Passé de la 16e à la dixième place dans le premier tour, il s'est accroché à cette position, avant une chute qu'il a eu du mal à comprendre : "Le rythme était bon, je roulais dans de petits 1'18 même littéralement en 1'28. J'étais à l'aise, très content des pneus, ça allait toujours de mieux en mieux. J'ai dépassé Brad [Binder], Frankie [Morbidelli] perdait un peu de temps en ligne droite."

Jack Miller après sa chute Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"J'ai doublé Brad et Frankie, et après malheureusement, au virage 10, en arrivant, j'avais la même vitesse qu'au tour précédent et [la moto] m'a échappée. Ça m'énerve un peu, parce que je voulais terminer quand même la course avec cette mouette à l'avant. Mais on n'a pas pu le faire ce samedi. On revient demain, et on essaiera encore."

On fait la course avec les éléments. On est sur leur territoire.

Ce sprint restera surtout marqué par l'incident avec la mouette. Vendredi, Aleix Espargaró réclamait que des choses soient faites pour éloigner les animaux de la piste mais Jack Miller n'est pas tout à fait de cet avis, le MotoGP ne faisant que s'inviter sur leur terrain : "C'est comme ça. Au final on est à un endroit où il y a de la faune autour. Ça fait partie du domaine ici, sur d'autres circuits, on a des chats et des chiens, etc. On fait la course avec les éléments. On est sur leur territoire, donc on doit accepter le fait que la faune soit là."

La situation inquiète quand même Pecco Bagnaia, lui aussi confronté aux mouettes avant le départ, avec plus de réussite que son ancien coéquipier. "Après 200 m dans le tour de chauffe, il y avait une volée d'une vingtaine mouettes qui a traversé la ligne droite", a expliqué le pilote Ducati. "Je me suis arrêté, je me suis relevé, heureusement il n'y en a aucune qui m'a percuté mais c'était déjà dangereux."

"Pour moi, c'est fantastique de rouler ici mais c'est une chose que l'on ne peut pas contrôler, comme l'oie qui a traversé la piste, ou [une mouette] qui traverse la piste. C'est imprévisible, on ne peut pas le contrôler et c'est sympa d'avoir ce genre de faune mais il faut un peu améliorer [la sécurité], peut-être essayer quelque chose parce que ça sera dangereux si trois oies traversent la piste en course. Ça ira peut-être pour le premier mais tous les autres pourraient provoquer une grosse chute derrière. Il faut un peu améliorer ça."

Avec Luca Bartolomeo