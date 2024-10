Viñales espère une "lourde pénalité" pour Bezzecchi

Maverick Viñales et Marco Bezzecchi se sont tous les deux relevés avec de fortes douleurs après leur accrochage en course sprint à Phillip Island, mais visiblement sans blessure, les premiers examens n'ayant pas révélé de fractures. L'heure des explications est maintenant venu et Viñales, le seul à s'être exprimé pour le moment, voit clairement Bezzecchi responsable.

Depuis plusieurs tours avant l'incident, le pilote Aprilia se faisait menaçant et il a fini par prendre l'avantage dans la ligne droite principale. En approchant du premier virage, la moto de Bezzecchi a semblé être aspirée par celle de Viñales et le contact a été violent... mais il était évitable selon l'Espagnol, certain d'avoir laissé suffisamment d'espace à son rival.

"Je lui ai même laissé beaucoup de place parce que j'aurais pu croiser la trajectoire", a expliqué Viñales sur DAZN, qui diffuse le MotoGP en Espagne. "Mais je pense que c'est Phillip Island, parfois dans le sillage tu es aspiré, mais j'ai laissé au moins 1,5 mètre. Après, je suis allé à l'intérieur mais j'ai vu qu'il essayait de me redoubler. Je ne pense pas qu'il aurait pu prendre le virage."

"Il a essayé de me doubler à l'intérieur quand je l'ai dépassé, donc je ne sais pas...", a ajouté Viñales. "Double au virage suivant si tu penses que tu es plus rapide que moi. Mais je ne sais pas, c'est incroyable. Que faisait-il ? Il a peut-être pensé que le circuit était une ligne droite, ou il n'a pas vu le point de freinage, je ne comprends pas. Mais c'est la course."

VIDÉO - Le résumé de la course sprint du GP d'Australie

Les commissaires de course ont pu entendre Viñales mais pas Bezzecchi, qui a vite quitté le circuit pour passer des examens à Melbourne. Ils ont prévu de le convoquer dimanche matin pour prendre une décision, que Viñales espère sévère contre le pilote VR46.

"J'ai discuté avec les commissaires, j'ai expliqué la situation. Je pense qu'ils l'ont bien comprise. J'espère que ce sera une grosse pénalité, sinon... Je n'ai pas peur, je m'en fiche, et je ne vais pas me battre à mort. S'ils ne font rien, ils ouvrent la saison de la chasse. Je suis fatigué d'être poussé, c'est ce que je pense. Soit ils imposent des règles, soit les pilotes seront à fond et percuteront les autres."

Une forte douleur pour Viñales

S'il ne souffre d'aucune fracture, Maverick Viñales subit quand même les effets de la chute. Aprilia a précisé qu'il souffre de contusions multiples et qu'une échographie du coude gauche a révélé un léger gonflement nécessitant un traitement anti-inflammatoire. Il fera un point sur sa condition dimanche matin.

"C'est très douloureux", a expliqué Viñales au site officiel du MotoGP. "Maintenant j'ai de plus en plus mal. C'est normal, c'était une grosse chute. Je suis arrivé très vite dans les graviers. Heureusement, le casque a fait son travail donc merci à Alpinestars parce qu'on est toujours en sécurité, c'est fantastique. Je pense qu'il n'y a rien de cassé mais tout me fait très mal, surtout les mains et les bras."

"Je veux voir comment je passe la nuit et comment les choses évoluent", a-t-il précisé lors de sa rencontre avec les journalistes, précisant commencer à "sentir de plus en plus" la douleur : "Je suis juste tombé sur le nerf, sur le bras. Ça noircit, on verra. Je pense que dans trois ou quatre heures, je le sentirai [encore] plus."

Avec Pablo Elizalde