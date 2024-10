Zarco à terre : "Peut-être que le vent est passé sous la moto"

Johann Zarco n'a pas pu montrer ce dont il était capable ce samedi à Phillip Island. Après une première journée encourageante, le Français a dû se contenter de la 14e place sur la grille de départ. Lors du sprint, il a gagné deux places au départ puis en a perdu quatre dans la boucle suivante, après une erreur au premier virage. Il remontait dans le classement, avec déjà deux dépassements, quand il est tombé à haute vitesse.

Devant les journalistes, Zarco s'est dit "malchanceux". Il attaquait pour revenir sur Pedro Acosta et en a peut-être trop fait, le vent ayant également pu contribuer à la chute. "Quand j'ai essayé de rattraper Pedro Acosta, après une erreur de ma part au virage 4, je suis tombé au virage 11 sur les gaz, en essayant de tourner", a expliqué Zarco. "Peut-être que le vent est passé sous la moto à ce moment-là aussi, et j'ai glissé. J'ai perdu l'avant."

"Entre moi qui ai voulu tourner assez serré pour prendre un bon virage et le vent qui s'est engouffré dans la roue, ça m'a fait tomber", a résumé le pilote LCR, interrogé sur Canal+. Ce vent est toujours très difficile à gérer à Phillip Island, surtout avec l'appui aérodynamique gagné sur les motos ces dernières années, et avait déjà piégé Zarco au deuxième tour, en lui faisant perdre plusieurs positions.

"Il faut comprendre dans quel sens il souffle parce qu'il y a des endroits où il faut entrer beaucoup plus tôt dans les virages pour ne pas se faire sortir, mais à d'autres endroits, on peut presque entrer encore plus fort parce qu'on sait qu'à un moment, le vent va ramener la moto. Il faut un peu regarder ça. Après, c'est délicat parce que là, même sur le début de course, le premier tour se passe bien, je fais un bon tri, et du coup, [j'ai] envie de tout de suite remonter sur le premier groupe, celui de Raúl Fernández, et je rate le premier virage."

"J'ai du mal à dire si c'est le vent qui m'a poussé, si j'en ai trop voulu... Je n'ai pas l'impression d'en avoir fait beaucoup plus mais au moment où j'ai voulu entrer dans le virage, je n'ai jamais rejoint la corde et je suis quasiment sorti de la piste. C'est là que j'ai perdu trois ou quatre places."

Johann Zarco Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"C'est compliqué parce que ça fait bouger la moto. Avec toute l'aéro que l'on a, sur ce circuit avec des vitesses très élevées, ça colle la moto par terre, donc ça compresse les suspensions et la moto devient super rigide. C'est pour ça qu'on voit qu'on est secoués énormément. C'est perturbant parce qu'il faut être relâché, mais en même temps on est secoués dans tous les sens."

Quelques heures plus tôt, Zarco avait vécu des "qualifications difficiles", alors qu'il avait l'espoir de s'inviter sur les quatre premières lignes : "Je savais que cela serait difficile. J'ai roulé sur des flaques, tu peux avoir ton temps au tour ou non, c'était difficile. Et pour la course, je voulais tester ce medium arrière, pour avoir un feedback dessus."

Une évaluation en vue de la course

Ce pneu medium était en effet monté sur la Honda de Zarco pour le sprint, ainsi que sur l'Aprilia de Lorenzo Savadori et sur la Ducati de Marco Bezzecchi. Ce pneu a été très peu utilisé par l'ensemble du plateau ce week-end et le but était de transformer le sprint en séance d'essais grandeur nature, quitte à sacrifier le résultat brut ce samedi.

"C'est dommage, parce que je n'ai pas pu obtenir beaucoup d'informations du pneu medium arrière, ce qui était l'objectif principal. Je savais que les points étaient possibles en sprint aujourd'hui, du moins avec le soft arrière. Mais même avec le medium, avec toutes ces chutes, les points étaient clairement là. On verra les conditions demain. Au moins j'ai des sensations dessus, ce qui est très important. Demain au warm-up, ce ne sera pas possible d'évaluer le medium arrière, c'est pourquoi j'ai pris la décision de l'utiliser pendant la course."

Johann Zarco Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ce n'était pas un pari", a insisté Zarco. "Si cela fonctionnait, cela nous donnait de précieuses informations pour la course de demain. Mais je n'ai pas fait beaucoup de tours avec. Au moins, durant les trois premiers tours, on dirait que j'étais plutôt rapide, c'était bien. Mais le comportement de la moto était un peu différent, il me donnait de meilleures sensations sur certains points, et de pires sur d'autres."

Zarco n'a naturellement pas affiché le même rythme qu'avec la gomme tendre mais il a néanmoins réalisé des performances encourageantes en vue de la course principale : "C'était pas mal ce pneu medium arrière parce que franchement, j'avais des sensations assez bonnes. J'arrivais à rouler assez vite. Par rapport au groupe dans lequel j'aurais pu être d'habitude, j'étais nettement plus rapide. Acosta roulait bien mais c'était le but de presque rester avec lui, pour voir si on rattrapait le groupe de devant. Ça, c'était pas mal."

"Il faut voir si avec ce pneu-là, il faut régler un peu différemment la moto. En tout cas, il y avait une bonne possibilité de rouler fort. J'ai eu des sensations différentes, bonnes à certains endroits, moins bonnes à d'autres, donc on verra ce qu'on pourra faire pour demain."

Avec Luca Bartolomeo