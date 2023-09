Mir pas plus emballé que Márquez : "On est encore très loin"

Le châssis dont disposait Stefan Bradl pendant le GP de Saint-Marin a commencé à être évalué par Marc Márquez et Joan Mir ce lundi à Misano. Si le premier, qui entretient le flou sur son avenir, a estimé que les problèmes restaient "plus ou moins les mêmes" avec ce premier prototype de la Honda 2024, le second a bel et bien noté des progrès... sans pour autant les juger suffisants pour relancer le constructeur japonais.

"Dans certains domaines, on a progressé", a souligné Mir. "C'est sûr qu'on n'a pas fait de gros progrès, on en est loin, mais j'ai senti que c'était un peu mieux, surtout en pneus usés. J'ai pu être un peu plus constant donc c'est toujours bon. Mais ce n'est que le premier test. On a vu du positif. Je ne peux pas dire si ce sera la direction que nous prendrons l'an prochain parce qu'il faut un peu tout remettre à niveau. Si on veut être où on le veut, on a besoin d'être un peu plus aidés."

"L'adhérence est une chose qui est légèrement meilleure selon moi, mais on est encore très loin", a ajouté le Champion du monde 2020. "Cette moto freine un peu mieux, surtout en pneus usés. Le turning est aussi légèrement meilleur. Si cet après-midi se passe comme prévu, pour moi ce sera un petit progrès dans tous les domaines", souligne-t-il. Un choix de mots loin d'être anodin, car c'est précisément ce qu'il ne souhaitait pas.

Le Majorquin demande encore de gros changements, déplorant l'absence d'évolution dans les domaines qui le gênent le plus : "C'est une moto avec un concept différent. J'ai pu faire des tours, on en veut toujours plus, évidemment, mais je ne sais pas encore si ce sera la direction que nous prendrons pour l'an prochain. La moto a besoin de nombreux ajustements. Toutes les pièces qui étaient en théorie négatives sont toujours là, peut-être un peu meilleures sous certains aspects, mais elles sont encore là et les problèmes sont les mêmes."

Joan Mir n'a pas exclu d'utiliser certaines nouveautés en course dès cette année : "Je ne sais pas encore quelle sera ma décision à ce sujet à la fin de la journée. Si ça se passe comme prévu, pourquoi pas. Cette saison est un peu destinée à faire des essais, donc pourquoi pas."

Le moteur 2024, la grande inconnue

Le règlement limite les équipes à deux carénages par an, un quota déjà atteint par Honda, et à une seule version du moteur. La machine testée ce lundi est équipée du V4 version 2023, ce qui permettrait de l'utiliser en course cette année.

Joan Mir ignore cependant comment interpréter l'absence de nouveau moteur pour le moment, qui peut tout à la fois signifier que Honda poursuit le développement... ou que la prochaine mouture restera très similaire à l'actuelle.

"Chaque aide sera vraiment, vraiment bienvenue mais c'est vrai que si on manque [l'opportunité] de tester un nouveau moteur ici, ils auront probablement moins de temps pour le développer pour le prochain test à Valence. Ce serait mieux si on avoir pu avoir un nouveau moteur aujourd'hui, pour comprendre des choses, mais si ce n'est pas le cas, on va se concentrer sur ce qu'on a."

"S'ils n'ont pas apporté de nouveau moteur ici, c'est probablement que les changements ne seront pas énormes parce que si cette nouvelle moto peut [techniquement] conserver le même moteur, c'est que ce ne sera pas un gros changement."

Avec Germán Garcia Casanova