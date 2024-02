Morbidelli attend l'accord des médecins pour le GP du Qatar

Dans dix jours, les pilotes MotoGP s'aligneront au départ de la première course de l'année, le sprint du Grand Prix du Qatar. Mais pour le moment, Franco Morbidelli n'est pas encore absolument certain d'en être, bien qu'il soit apparu en forme et tout sourire lors de la présentation de son équipe, ce mercredi à Bahreïn.

Le pilote italien, qui intègre cette année le team Pramac Racing, se remet d'une lourde chute subie lors d'un entraînement avec une Ducati Panigale V4S, un modèle sportif dont lui et ses collègues ont pris le guidon à Portimão fin janvier afin de se mettre en jambe pour le début des essais de pré-saison.

Son accident, survenue dans une des portions bosselées de la piste portugaise, lui a valu deux jours d'hospitalisation et un suivi attentif de la part des médecins, un petit caillot de sang ayant été découvert lors d'un scanner, inspirant la plus grande prudence. Morbidelli a donc manqué l'intégralité des essais de février, resté au repos alors que ses adversaires engrangeaient l'expérience la plus précieuse qui soit pour préparer le championnat.

Aujourd'hui, il participait à la présentation officielle de sa nouvelle équipe, mais n'a pas pu donner la garantie qu'il serait en piste la semaine prochaine, bien qu'il se projette fortement vers cette saison qui s'apprête à débuter et qui doit marquer pour lui un nouveau départ avec la Ducati.

"C'est une blessure qu'il faut respecter", a expliqué Franco Morbidelli, questionné sur son état. "Il faut prendre le temps, respecter ce que disent les médecins. C'est une blessure qu'il faut respecter, mais qui ne donne même pas l'impression d'être une blessure. Physiquement, je vais très bien."

Interrogé pour savoir s'il était certain de disputer le Grand Prix du Qatar la semaine prochaine ou s'il devait attendre l'accord des médecins, il a répondu : "Je dois les attendre. Il est très, très probable que je le ferai. Les médecins disent qu'après une blessure comme celle-ci, il faut attendre au moins un mois. Il faut se tenir éloigné des sports dangereux et vivre d'une certaine façon pendant un mois. On va voir si d'après les médecins, j'ai récupéré autant que j'aurais dû en un mois."

Pendant son arrêt forcé, Franco Morbidelli s'est rendu à Losail afin d'assister aux derniers essais, la semaine dernière, et de travailler avec son team technique. Et il a aussi continué à s'entraîner, mais en adaptant ses exercices.

"J'ai fait ce que j'ai pu faire, en accord avec Carlo [Casabianca, son coach, ndlr] et les médecins. Même si tous mes membres et mon corps vont bien, je n'ai pas pu m'entraîner comme je le fais normalement, comme si je n'avais rien", a-t-il expliqué.

"On a respecté cette blessure dans mon entraînement. Je ne me suis pas entraîné comme si j'avais été en pleine forme. Je pense qu'on a fait le maximum sur ce point. Avec les médecins et Carlo, on fait notre maximum pour la respecter."