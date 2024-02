Morbidelli au repos, une simple "précaution" assure Pramac

C'est un coup dur pour Franco Morbidelli et son équipe, le team Pramac : l'Italien est sur la touche pour l'intégralité des essais de pré-saison, contraint au repos après une grosse chute à l'entraînement.

Comme de coutume, les pilotes du groupe VR46 et la plupart des pilotes Ducati s'étaient réunis juste avant de prendre la direction de Sepang, pour deux jours de roulage au guidon de motos sportives de leurs marques respectives. Le lieu choisi était Portimão, où se déroulaient des tests WorldSBK au même moment.

Loin des caméras et des médias MotoGP, Morbidelli y a été victime d'une chute qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Marc Márquez a raconté par la suite comment son frère et lui sont venus au secours du pilote italien, qu'ils ont trouvé inconscient et ont mis en position latérale de sécurité en attendant les médecins.

Après un passage par le centre médical, Morbidelli a été hospitalisé deux jours, puis a été autorisé à rentrer chez lui, en Italie. Mais un scanner avait montré un petit caillot de sang qui a poussé à la plus grande prudence. Ainsi, le contrôle médical suivant a été réalisé trop tardivement pour que le pilote puisse être présent en Malaisie pour le début des essais, et il a finalement été annoncé mardi qu'il manquerait l'intégralité des tests pour rester au repos jusqu'au début du championnat.

Cette décision a été prise par précaution, et non par inquiétude, assure Gino Borsoi, le team manager de Pramac Racing. "Il va bien, il s'agit juste de précaution. Ils ont besoin de quatre semaines de marge pour être sûrs, mais en principe, après ces quatre semaines ça ira", indique le responsable italien à Sky Italia.

Pour les essais de pré-saison qui ont lieu actuellement à Sepang, c'est Michele Pirro, pilote d'essais de Ducati, qui a été appelé à remplacer le titulaire, dans le but de ne pas perdre un temps de roulage précieux pour le constructeur avec la nouvelle moto. Pour la suite, il faut que Pramac Racing s'organise, d'abord pour clarifier la manière de mener les prochains tests, qui auront lieu les 19 et 20 février à Losail.

"En ce qui concerne l'organisation, elle doit encore être décidée", indique Gino Borsoi. "Nous sommes en train d'évaluer avec Ducati comment il vaudrait mieux procéder pour le prochain test. Il est clair que ce problème de Morbidelli ralentit beaucoup son approche de la nouvelle moto. Il nous faudra donc partir avec un programme différent par rapport à ce que nous avions pensé pour le début de la saison."

Franco Morbidelli, qui a passé les cinq dernières saisons avec Yamaha, n'a piloté la Ducati que lors du test de Valence, en novembre dernier, et devait découvrir la nouvelle GP24 cette semaine. Il devra finalement se lancer dans le championnat sans l'avoir essayée, le premier Grand Prix étant prévu dans à peine plus d'un mois. Gino Borsoi croit néanmoins qu'il s'adaptera sans difficulté.

"Il va arriver à la première course sans avoir fait le moindre jour de test. Nous allons essayer désormais de nous organiser de la meilleure façon. Nous allons chercher le meilleur équilibre possible pour la course", poursuit le team manager. "Nous n'avons pas encore évalué quelle pourrait être l'alternative, parce que la nouvelle date d'hier. Nous sommes en phase de développement en ce qui concerne le possible remplacement de Franco."

"Le plus important en ce moment, c'est qu'il aille bien et c'est le cas", explique-t-il. "Je lui ai parlé, il a très envie de rouler et d'essayer la nouvelle moto. Malheureusement, il ne peut pas le faire, mais quand il montera sur cette nouvelle moto, il arrivera à immédiatement trouver des sensations. J'en suis convaincu. La moto montre que le nouveau modèle fonctionne plutôt bien."

Raúl Fernández est lui aussi absent actuellement. Rapide au lancement des essais mardi, le pilote Trackhouse Racing est tombé dès le premier quart d'heure et s'est fait mal à la hanche, ce qui l'a poussé à s'arrêter à la fin de la journée et à reporter la suite de son travail au test de Losail.

Avec Lorenza D'Adderio