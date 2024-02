Ducati valide son nouveau carénage malgré certains doutes

Les pilotes Ducati ont validé le premier des deux carénages auxquels Ducati aura droit cette année en MotoGP. La semaine dernière, le pilote d'essais Michele Pirro avait testé une version associant les deux carénages vus en 2023, avec les ouvertures et les diffuseurs de l'un et la forme d'un autre. Les titulaires ont pu le découvrir ce mercredi à Sepang, et Ducati a décidé de l'utiliser pour la première partie de la saison.

"Les impressions sont positives pour les deux [pilotes]", a déclaré Davide Tardozzi, le team manager de l'équipe officielle, à Sky Sport Italia. "Comme avec toute nouveauté, il y a des choses à ajuster mais ils vont continuer à l'utiliser, le nouveau carénage a été plébiscité par les deux pilotes."

"Cette spécification sera approuvée avant la première course au Qatar puis, vers le milieu du championnat, en août à Silverstone, nous serons en mesure d'apporter une évolution", a ajouté le dirigeant.

Enea Bastianini, auteur du meilleur chrono du jour avec un record à la clé, a confirmé ses bonnes sensations avec ce carénage. "Sincèrement, il me paraît meilleur sur 80% de la piste, donc je pense que c'est le bon choix de continuer avec le nouveau carénage", a commenté l'Italien.

Pecco Bagnaia a aussi pu pleinement entrer dans le test de Sepang ce mercredi, après un mardi difficile, compromis par sa chute en début de journée. Le double Champion du MotoGP a pu valider le moteur 2024, se satisfaisant d'une meilleure gestion de la puissance, et il a aussi pu tester le carénage mais s'est montré moins enthousiaste que son coéquipier.

"Le nouveau carénage a un très bon potentiel mais il semble que l'on doit un peu modifier les réglages pour améliorer un peu les sensations", a commenté Bagnaia, soulignant des problèmes posés dans le pilotage : "C'est différent par rapport à celui de l'an dernier. Il y a plus d'appui en ligne droite donc on ressent moins de wheelie mais si on entre en courbe sur les freins, c'est un peu plus rigide. Je pense que si on travaille, on pourra s'adapter pour que ce soit facile et on aura le potentiel pour avoir moins de wheelie."

Martín ne voit pas de "gros avantage" avec ce carénage

Jorge Martín n'est pas convaincu par le nouveau carénage

Jorge Martín est peut-être le moins emballé puisqu'il a jugé sa journée "pas facile", avec des difficultés à s'adapter au carénage 2024. "Normalement, quand on a une nouveauté, on décide si c'est mieux ou pas et aujourd'hui c'était compliqué, je n'ai pas senti un gros avantage avec le nouveau carénage", a reconnu le Madrilène, interrogé par le site officiel du MotoGP. "Il faut comprendre, travailler un peu sur le nouveau carénage, modifier un peu la moto et voir si on sent des progrès."

"On n'a pas encore la situation pour la saison prochaine à ce stade, me concernant. Le moteur est confirmé. Je pense qu'on a travaillé toute la journée avec le 2024 et on a fait ce chrono record mais on n'est pas sûrs pour le carénage donc il faudra le tester un peu plus demain."

Martín attend ainsi de "gros changements de réglages" jeudi pour adapter sa moto au carénage. Il devrait aussi poursuivre les évaluations d'une nouvelle sortie d'échappement, déjà vue sur sa moto et sur les machines officielles ce mercredi, et qui a donné satisfaction

Avec Matteo Nugnes et Lorenza D'Adderio