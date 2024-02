Test Sepang, J2 - Bastianini sort le grand jeu face à Martín !

Désormais sans Franco Morbidelli et sans Raúl Fernández, les essais d'avant-saison se sont poursuivis ce mercredi, pour une deuxième journée officielle en Malaisie. Les 20 pilotes titulaires restants étaient accompagnés par trois testeurs (pour Ducati, Aprilia et Yamaha) et, comme hier, la pluie s'est tenue à distance, laissant tout ce petit monde limer le bitume aussi longtemps que possible.

Les deux premières heures de la journée ont été les plus intenses côté chrono, avec une succession d'améliorations qui feront date puisque les cinq constructeurs sont passés sous la barre des 1'58 au tour et Jorge Martín a enregistré le nouveau record absolu de Sepang (certes, non-officiel car signé en dehors d'un Grand Prix) en 1'57"273.

Ce temps a tenu pratiquement toute la journée ensuite, les conditions ne permettant plus de repousser les limites pendant un très long temps et chacun se concentrant sur le travail de fond, celui qui permet l'évaluation de nouvelles pièces et doit mener à la définition des packages pour débuter le championnat.

Le seul qui s'est fait remarquer pendant la période la plus calme, c'est Enea Bastianini. Unique amélioration aperçue sur la feuille des temps dans l'après-midi, on l'a vu gagner trois dixièmes sur son chrono. C'était annonciateur de la suite, car le pilote Ducati a sorti l'artillerie lourde en toute fin de séance : à une demi-heure du drapeau à damier, il a réussi à battre le temps de Jorge Martín et à passer en tête en 1'57"134.

Bastianini semblait même lancé pour faire encore beaucoup mieux et devenir le premier pilote à tourner en 1'56 à Sepang, mais une erreur dans le troisième secteur a coupé court à son dernier time attack. Il reste néanmoins le plus rapide du jour, et plus largement à la tête du nouveau record non-officiel de la piste, et termine avec 0"139 de marge sur Martín.

Jorge Martín, longtemps leader de ces essais de Sepang. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Álex Rins a également trouvé une petite amélioration dans les dernières minutes de la séance. Les autres pilotes n'ont pas pu améliorer les temps établis ce matin. Ils sont donc 14 à avoir roulé dans la même seconde que Bastianini, le dernier d'entre eux étant Marc Márquez, resté plutôt discret aujourd'hui après une première journée marquée par plusieurs soucis techniques.

Pedro Acosta reste sous le feu des projecteurs, parfaitement à sa place dans le top 10, en dépit d'une chute en fin de matinée (virage 9). Les autres pilotes à avoir mordu la poussière aujourd'hui sont Johann Zarco (virage 15), Marco Bezzecchi (virage 7), Augusto Fernández (virage 5) et Lorenzo Savadori (virage 9).

Dans ce que les images ont pu révéler de cette journée, on retiendra que Ducati a étrenné un nouveau carénage, aux courbes nouvelles sur les flancs. Un nouvel échappement était également sur la liste des tests de Yamaha aujourd'hui, la marque avançant dans tous les domaines après avoir d'ores et déjà obtenu de bons retours côté aérodynamique.

Plusieurs pilotes ont aussi commencé à se préparer aux courses, certains réalisant de longs runs permettant de simuler l'équivalent d'un sprint. Cela a été le cas d'Álex Márquez et de Luca Marini. On a aussi vu les trois titulaires Aprilia présents rouler ensemble à la mi-journée, pour simuler une course en paquet alors que la RS-GP souffre généralement de la chaleur.

Le test officiel de Sepang se conclura jeudi avec une troisième journée s'étalant de 10h à 18h heure locale (3h-11h en France).

Test Sepang - Jour 2