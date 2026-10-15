MotoGP

Morbidelli en partance pour le WorldSBK : "Ducati a clairement confiance en moi"

Franco Morbidelli s'est montré optimiste quant à son passage imminent en Superbike, et s'est dit reconnaissant que ses mauvais résultats ne lui aient pas coûté cette opportunité.

Richard Asher Germán Garcia Casanova

Publié: 15 oct. 2026, 10:45

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Franco Morbidelli, sur le départ en MotoGP, a remercié Ducati de lui avoir fait confiance alors qu'il s'apprête à rejoindre l'équipe d'usine de la marque en WorldSBK.

L'Italien a connu une période difficile au sein de l'équipe VR46, perdant la confiance qui lui avait permis de remporter trois victoires en 2020. Sa baisse de forme l'a empêché de décrocher un contrat en MotoGP pour 2027, mais Ducati l'a conservé dans ses rangs en lui offrant un poste au sein de son équipe en WorldSBK.

Ce transfert s'inscrit dans le cadre d'un échange direct avec le champion du monde du Superbike, Nicolò Bulega, qui fera ses débuts à temps plein en MotoGP la saison prochaine, chez VR46.

Lire aussi :

S'exprimant à Mandalika le week-end dernier, Franco Morbidelli a déclaré qu'il était conscient de ne pas être un choix évident pour Ducati compte tenu de ses performances en baisse, sans parler de sa réputation d'être impliqué dans de nombreux incidents en piste.

"Je suis heureux de la chance que m'a donnée Ducati", a déclaré le pilote de 31 ans. "Ce n'est pas facile, car après une année comme celle que je viens de passer, il n'est pas simple de me choisir. Mais il est clair que Ducati me fait confiance quant au travail que je peux accomplir, et j'en suis vraiment reconnaissant."

Franco Morbidelli (VR46 Racing Team)

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Le Romain a évoqué les propos tenus par le directeur général de Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, lors de l'annonce de son arrivée en WorldSBK : "Franco est un pilote très talentueux qui, tout au long de sa carrière, a fait preuve de rapidité, de sensibilité technique et d'une grande capacité d'adaptation aux plus hauts niveaux du motocyclisme mondial."

Il a aussi mentionné le fait que le championnat du monde Superbike passera aux pneus Michelin la saison prochaine tandis que Pirelli prendra le relais du manufacturier clermontois en tant que fournisseur du MotoGP. Morbidelli apportera ainsi sa connaissance des pneus français dans son nouveau rôle en Superbike.

"J'ai lu les propos que Gigi a tenus à mon sujet et je suis tout à fait d'accord avec lui. Je lui suis vraiment reconnaissant pour ces paroles et c'est ce que je vais essayer d'apporter. Je vais essayer de mettre à profit mon expérience avec Michelin, ainsi que la vitesse dont j'ai fait preuve à de nombreuses reprises."

"Si je reviens pour me battre pour la victoire, j'apporterai ma façon de me battre pour la victoire. J'ai pu le faire pendant la moitié de ma carrière en Moto2, ainsi que pendant deux ans en MotoGP. J'ai eu la chance de me battre pour la victoire pendant deux ans."

Un autre pilote de MotoGP sur le départ, Maverick Viñales, était un peu moins serein à l'idée de passer à une autre série, et a affirmé "ne pas avoir encore abandonné" lorsqu'il est arrivé en Indonésie.

Lire aussi :

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Un top 10 de Bastianini a sauvé le week-end de Tech3 en Indonésie

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Richard Asher





Que s'est-il vraiment passé entre Di Giannantonio et Márquez au départ du sprint ?



MotoGP



MotoGP



GP d'Indonésie



4 j



Que s'est-il vraiment passé entre Di Giannantonio et Márquez au départ du sprint ?





Márquez poursuit ses critiques et juge le podium du sprint "inhumain"



MotoGP



MotoGP



GP d'Indonésie



4 j



Márquez poursuit ses critiques et juge le podium du sprint "inhumain"





Bezzecchi réfute les accusations de Fernández : "Aucune raison d'être en colère"



MotoGP



MotoGP



GP d'Indonésie



5 j



Bezzecchi réfute les accusations de Fernández : "Aucune raison d'être en colère"

Plus de

Franco Morbidelli





Ducati officialise le recrutement de Morbidelli en WorldSBK



WorldSBK



WorldSBK 10 j



Ducati officialise le recrutement de Morbidelli en WorldSBK





Franco Morbidelli n'a plus peur de quitter le MotoGP



MotoGP



MotoGP 28 j



Franco Morbidelli n'a plus peur de quitter le MotoGP





Quels pilotes vont quitter le MotoGP en 2027 et qui va les remplacer ?



MotoGP



MotoGP 29 j



Quels pilotes vont quitter le MotoGP en 2027 et qui va les remplacer ?

Plus de

Ducati Team





Les pilotes MotoGP voient d'un mauvais œil le voyage au Moyen-Orient pour disputer le GP du Qatar



MotoGP



MotoGP



GP du Qatar



19 h



Les pilotes MotoGP voient d'un mauvais œil le voyage au Moyen-Orient pour disputer le GP du Qatar





Le GP d'Indonésie reste "positif" pour Ducati selon Dall'Igna



MotoGP



MotoGP



GP d'Indonésie



1 j



Le GP d'Indonésie reste "positif" pour Ducati selon Dall'Igna





Bagnaia piégé par une pression basse : "J'en demandais trop à la moto"



MotoGP



MotoGP



GP d'Indonésie



2 j



Bagnaia piégé par une pression basse : "J'en demandais trop à la moto"

Dernières actus





Morbidelli en partance pour le WorldSBK : "Ducati a clairement confiance en moi"



MotoGP



MGP MotoGP 2 min



Morbidelli en partance pour le WorldSBK : "Ducati a clairement confiance en moi"





George Russell devra écoper d'une nouvelle pénalité moteur



Formule 1



F1 Formule 1 1 h



George Russell devra écoper d'une nouvelle pénalité moteur





Dans les coulisses de la direction de course F1 : que se passe-t-il vraiment ?



Formule 1



F1 Formule 1 2 h



Dans les coulisses de la direction de course F1 : que se passe-t-il vraiment ?





Un top 10 de Bastianini a sauvé le week-end de Tech3 en Indonésie



MotoGP



MGP MotoGP



GP d'Indonésie



3 h



Un top 10 de Bastianini a sauvé le week-end de Tech3 en Indonésie

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire