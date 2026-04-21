Le studio Milestone et MotoGP Sports Entertainment Group (nouveau nom de la Dorna depuis quelques mois) dévoilent de plus amples détails sur le jeu MotoGP 26. On en avait découvert 15 minutes de gameplay le mois dernier, et voici à présent un trailer Deep Dive de sept minutes

Une représentation authentique des pilotes

À quelques jours de la sortie du jeu, on en sait à présent beaucoup plus sur l'ensemble des fonctionnalités qu'il intègre. Il se veut à la fois immersif et authentique, avec notamment une expérience sonore améliorée grâce à des enregistrements réels.

Le jeu se veut également aussi proche que possible des rapports de forces entre pilotes. Cela passe par le système Dynamic Rider Ratings, qui intègre les performances réelles des pilotes, tant leurs points forts que leurs faiblesses. Une note est attribuée à chacun, mise à jour tout au long de la saison sur la base de leur évolution en vitesse pure, rythme ou encore régularité.

Jeu MotoGP 26 Photo de: Milestone

Le studio de création a également voulu que la gestion du corps du pilote et le transfert de poids se trouvent au cœur du gameplay. Plus précis, MotoGP 26 doit donc permettre de jouer tout en fluidité et de contrôler avec minutie les mouvements de la machine avec les mouvements du corps. S'y ajoutent des animations toujours plus naturelles et réalistes dans le pilotage.

Les améliorations s'appliquent aussi bien au mode Arcade, le plus accessible, qu'au mode Pro, qui se veut une véritable simulation pour le joueur.

Une approche très large du mode Carrière

Concernant les éléments extérieurs, on note l'arrivée d'un paddock 3D. Le mode Carrière devient encore plus stratégique en intégrant un manager pour le pilote, l'interaction avec les ingénieurs ainsi que des conférences de presse pour façonner son parcours de façon plus élargie. Car, oui, il faut répondre aux questions des journalistes, donner son opinion et se fixer des objectifs, ce qui entraîne des conséquences… Pas si simple d'être pilote MotoGP en 2026 !

Cette nouvelle édition du jeu vidéo officiel du MotoGP inclut par ailleurs l'intégralité du calendrier 2026, GP du Brésil inclus. On retrouve aussi 38 équipes et plus de 70 pilotes, dont les rookies de la catégorie reine que sont Toprak Razgatlioglu et Diogo Moreira. On retrouve également des circuits et séries annexes, permettant de faire jouer les pilotes MotoGP dans d'autres types de compétitions et de rouler sur route.

Jeu MotoGP 26 Photo de: Milestone

Les cartes à collectionner s'étendent désormais en dehors du mode Carrière. Des outils d'édition annoncés comme puissants permettent de personnaliser casques, combinaisons et numéros de course, avec un partage de données possible au sein de la communauté.

La sortie officielle du jeu MotoGP 26 est prévue pour le 29 avril. Il sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X et S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, ROG Xbox Ally, ROG Xbox Ally X et sur PC, via Steam, le Microsoft Store et l'Epic Games Store.