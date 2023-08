Un problème "étrange" a provoqué l'abandon des pilotes RNF

L'équipe RNF a voulu surfer sur le carton du film Barbie au cinéma avec une livrée spéciale rose et bleue pour le Grand Prix d'Autriche, mais cela ne lui a pas porté chance puisqu'aucun de ses pilotes n'était à l'arrivée, tous deux ayant rencontré un problème similaire et très atypique.

Après avoir abandonné en étant pris dans l'accident du départ en course sprint, Miguel Oliveira a été stoppé en raison d'un souci au niveau du frein avant le lendemain, alors qu'il se battait pour les dernières places dans les points. Les freins sont très sollicités aux virages 1 et 3 au Red Bull Ring, et les équipes ont l'habitude de monter des disques plus gros pour cette épreuve.

"J'ai été rapide tout le week-end, mais nous avons eu un petit problème pendant la course, un problème étrange, sincèrement", a expliqué le Portugais. "Les poids de l'étrier de la roue avant se sont détachés. Je n'ai donc pas pu maintenir une pression suffisante sur les freins à cause des vibrations, et j'ai dû abandonner rapidement à cause de cela."

La course de Miguel Oliveira n'ayant duré que six tours, tous les espoirs de RNF reposaient sur Raúl Fernández. Lointain 17e sur la grille, il avait réussi à remonter au 14e rang en course sprint mais n'a pas connu la même réussite dans l'épreuve principale. L'Espagnol a dégringolé au 20e rang dans les premiers tours et a souffert d'un manque de grip à l'arrière. Après avoir un temps occupé la 19e place, il a abandonné après avoir rencontré le même souci que son coéquipier.

"On a manqué de chance", a estime Fernández. "Il était impossible de reproduire le rythme [de la course sprint] parce que je n'ai eu aucune adhérence, dès le début. J'ai perdu beaucoup de temps au départ, je n'ai jamais pu freiner tard, je patinais beaucoup et je n'arrêtais pas de sortir au large. Le problème avec le grip arrière était vraiment difficile à gérer. Puis, dans le dernier tour, j'ai essayé de freiner et je suis passé large [à cause du problème à l'avant], donc j'ai décidé de m'arrêter."

Wilco Zeelenberg a décrit un "gros problème" sur les motos de ses pilotes. "La roue est devenue tellement chaude que les poids se sont détachés, parce que la colle avait fondu", a précisé le team manager de RNF. "Miguel a ressenti beaucoup de vibrations et ne pouvait plus rouler parce qu'il n'avait plus de freins, tout comme Raúl qui n'a pas pu finir la course. Le Red Bull Ring est un circuit particulier où la chaleur est très présente, avec surtout un excès de chaleur à l'avant, et il faut le gérer."