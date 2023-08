Oliveira et Fernández remis sur pied après la pause

La pause estivale a permis à Miguel Oliveira de se remettre des blessures qui ont marqué sa première partie de saison. Blessé à la hanche dès le premier Grand Prix, puis touché à l'épaule à Jerez, il n'a disputé qu'un seul Grand Prix complet avant de faire son retour de convalescence en juin.

À nouveau malmené, victime d'autres grosses chutes en Italie et en Allemagne, il était on ne peut plus soulagé de voir le bout de ce triple-header et de prendre un peu de vacances. Les semaines de break qui ont suivi lui ont permis d'enfin se remettre complètement et c'est à présent dans de bonnes conditions qu'il réattaque le championnat.

"Cette longue pause m'a vraiment aidé pour permettre à mon épaule de se remettre à 100%", se félicite le pilote portugais. "Je suis revenu à un niveau de forme proche de celui que j'avais au début de la saison. Je me sens très confiant et j'ai hâte de me remettre au travail et d'être à nouveau compétitif sur mon Aprilia RS-GP."

"Miguel se remettait d'une blessure de l'épaule et nous savons tous que c'est très critique et spécifique. On ne sait jamais à quel point les tissus mous ont été endommagés et cela prend du temps", souligne Wilco Zeelenberg, son team manager, alors que RNF et Aprilia misent beaucoup sur le Portugais depuis son arrivée cette année.

Alors qu'Oliveira cumulait les pépins de santé, son coéquipier Raúl Fernández n'a pas pu faire grand-chose pour redonner le sourire à l'équipe dirigée par Razlan Razali. Lui aussi est passé par l'infirmerie pendant la première partie de saison, avec notamment une opération pour un arm-pump dont il a eu du mal à se remettre et qui lui a fait manquer le Grand Prix de France. S'estimant désormais "bien préparé" après cette pause, le jeune pilote espagnol est impatient d'y retourner, débarrassé de ses soucis.

"Raúl a été opéré. Il se sentait bien mais il est évident qu'une opération requiert beaucoup d'énergie pour que le corps s'en remette. Ces cinq semaines lui ont donc clairement permis de revenir au niveau de forme d'avant l'opération. Et puis son arm-pump a disparu, ce qui était également important", souligne Wilco Zeelenberg.

Raúl Fernández n'a marqué que huit points dans la première partie de saison.

"Nous avions vraiment besoin de la pause pour revenir plus forts et plus compétitifs", ajoute le team manager, bien conscient que la première partie du championnat s'est avérée loin des attentes pour ses pilotes. "Je dois dire cependant qu'ils ont déjà réalisé de bonnes performances avant la pause, même si nous n'avons pas pu nous montrer aussi performants que nous l'aurions voulu. Je pense que nous avons un peu manqué le coche en qualifications, ce qui nous a empêchés de progresser plus encore."

Beaucoup de courses vont à présent s'enchaîner, demandant aux pilotes MotoGP d'être parfaitement aptes physiquement. La direction de l'équipe satellite Aprilia compte donc sur le repos et les soins dont ont bénéficié Oliveira et Fernández pour les retrouver en pleine forme et prêts à faire grimper leur RS-GP dans la hiérarchie.

Pour le moment, le meilleur résultat de RNF se situe à la cinquième place, celle obtenue par Oliveira lors de la course longue d'Austin et du sprint de Jerez, avant sa blessure de l'épaule. S'il n'a marqué que 27 points jusqu'à présent, son coéquipier n'en compte que huit, autant dire que l'équipe de Razlan Razali doit encore véritablement lancer son championnat.

"Nous avons observé une pause longue, mais qui dans le même temps a été bonne, en particulier pour nos pilotes", souligne le team principal. "D'après mes échanges avec eux, ils se sont bien remis, ils ont repris l'entraînement. Miguel semble avoir retrouvé toute sa force dans l'épaule et Raúl a probablement bien remis les compteurs à zéro pour ce qui est de sa tranquillité d'esprit, nous nous attendons donc à ce que nos deux pilotes soient désormais à 100%."

"La saison qui nous attend est longue, ce sera dur", admet Razlan Razali, "mais dans le même temps, c'est une très bonne opportunité pour RNF d'inverser la tendance. Nous avons joué de malchance concernant la forme de nos pilotes, alors nous espérons faire tourner la roue et réaliser une bonne deuxième moitié."