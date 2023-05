Oliveira n'est pas certain de pouvoir revenir au Mugello

Miguel Oliveira ronge son frein en attendant de pouvoir faire son retour à la compétition. Deux mois après le début du championnat, le pilote portugais n'a disputé qu'un Grand Prix complet, celui des Amériques. Au Portugal, il a été blessé à la hanche en étant percuté par Marc Márquez dans les premiers tours de la course dominicale, et en Espagne c'est par Fabio Quartararo qu'il a été envoyé au tapis au départ, là aussi, de l'épreuve longue.

De ce dernier accident, survenu le 30 avril, Oliveira a hérité d'une luxation de l'épaule gauche, d'une petite fracture de l'humérus et d'une lésion ligamenteuse. Absent au Mans, il n'est pour le moment pas certain de pouvoir reprendre la compétition au Mugello dans deux semaines.

"Je ne sais pas quand je vais pouvoir revenir", a expliqué Miguel Oliveira en participant à la conférence Bola Branca de la radio portugaise Renascença. "Ma blessure à l'épaule n'a pas de délai de récupération fixe, alors je n'ai pas de certitude quant au moment où je vais revenir. La priorité est que je revienne à 100%. S'il faut plus de temps que les cinq ou six semaines prévues, eh bien soit."

Le titre reste possible, selon Oliveira

Malgré sa présence sporadique depuis le coup d'envoi du championnat, le pilote RNF continue de croire en ses chances de titre, conforté par la versatilité du palmarès et le très gros programme restant à couvrir jusqu'à la finale de la saison, dans six mois.

"Cette année, on a vu des pilotes très inattendus marquer beaucoup de points lors d'un week-end. Je pense que quand ces positions se solidifieront un peu plus et qu'il y aura une plus grande prévisibilité par rapport à ceux qui sont devant, ça se calmera un peu. C'est en tout cas ma lecture, ça ne sera peut-être pas le cas", a-t-il expliqué.

Miguel Oliveira n'a disputé qu'un Grand Prix complet pour le moment cette saison

Avec 21 points à son compteur et 73 longueurs de retard sur le leader, Oliveira ne baisse pas les bras. "Ce que je crois, c'est que sur les 700 et quelques points qu'il est possible de marquer cette saison, il n'y a que cinq ou six courses de passées. Alors oui, il est possible d'être champion cette année. Évidemment, dire qu'on peut être champion quand on est assis ici, blessé et sans rouler… Il y a encore beaucoup à faire pour que ça se réalise, mais j'espère revenir en force et revenir en pouvant montrer mes capacités."

L'infirmerie MotoGP n'a pas désempli depuis le début de cette saison et d'autres pilotes trainent des blessures depuis plusieurs semaines. Lourdement touché dès le premier jour du GP du Portugal, Pol Espargaró commence à envisager son retour et espère y parvenir lors de l'une des manches du mois de juin. Enea Bastianini, blessé à l'épaule lors du sprint de Portimao, s'est pour sa part fixé sur l'échéance du Mugello et devrait bel et bien être de la partie.

Pecco Bagnaia et Luca Marini souffrent quant à eux de petites fractures décelées après le GP de France mais leur participation à leur épreuve nationale n'est pas remise en cause. Il en est de même pour Michele Pirro, qui aura une wild-card au Mugello et s'est luxé l'épaule cette semaine lors d'un test.