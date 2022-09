Bagnaia pourrait commencer à profiter de consignes d'équipe à Misano

Charger le lecteur audio

Ducati doit-il tout faire pour maximiser les chances de titre de Pecco Bagnaia ? L'Italien est le meilleur représentant de la marque au championnat mais paie encore le début de saison poussif de la Desmosedici officielle et ses chutes au Qatar, en France, en Allemagne et en Catalogne. Et si sa série de succès lui a permis de refaire une grande partie de son retard sur Fabio Quartararo, passé de 91 à 44 points en trois courses, l'écart reste conséquent et il est toujours devancé par Aleix Espargaró de 12 unités.

Vainqueur des cinq dernières courses dont il a vu l'arrivée, Bagnaia a prouvé qu'il n'avait pas véritablement besoin de l'aide des sept autres membres de l'armada Ducati mais la domination de la marque en Autriche, avec un quadruplé en qualifications et quatre pilotes placés dans le top 5 en course, laisse courir le risque que des "alliés" le privent de précieux points dans la lutte pour le titre mondial.

Se pose alors l'épineuse question des consignes d'équipe, que Jorge Martín et Jack Miller semblaient exclure totalement il y a seulement deux semaines. Le discours a quelque peu évolué et si Ducati ne demandera pas à ses pilotes de s'écarter sur le chemin de Bagnaia, il leur a été vivement conseillé d'éviter de le priver d'opportunités en fin d'épreuve, tout en laissant à chacun la possibilité de jouer la victoire.

"[Gigi] Dall'Igna [directeur général de Ducati Corse] a dit 'Si on a l'opportunité de gagner, on ne l'enlève pas au pilote donc vas-y mais sois malin'," a résumé Johann Zarco, lui même en quête de son premier succès dans la catégorie reine, en conférence de presse à Misano. "Si on se bat pour une cinquième place, hors du podium, avec Pecco, il pourrait être malin de le laisser passer pour qu'il prenne plus de points. Si c'est pour une victoire, il a dit 'si tu peux la prendre, prends-là' parce qu'il sait l'importance que ça a et qu'il ne veut pas priver les pilotes de cette sensation."

Le second pilote Pramac, Jorge Martín, est également prêt à offrir quelques points à Bagnaia, mais pas une victoire. "C'est pareil pour moi", a précisé le Madrilène. "Au final on veut tous gagner une course. Je l'ai fait l'an dernier et j'aimerais le refaire cette année mais, bien sûr, si on se bat pour la cinquième ou la sixième place, ça n'a pas de sens de se battre contre eux."

L'approche est a même pour le futur équipier de Pecco Bagnaia dans l'équipe officielle. "Il est important d'aider Pecco à gagner ce titre mais il est aussi important pour moi de gagner la course", a souligné Enea Bastianini. "On doit toujours faire le maximum. Je pense que cette bagarre aura probablement lieu dimanche parce que toutes les Ducati sont très compétitives ici, et les pilotes italiens aussi. Quoi qu'il en soit, on est ici pour gagner la course et on va essayer d'y arriver."

Pecco Bagnaia devant les autres représentants de Ducati au Red Bull Ring

"Pour le moment je n'ai pas de stratégie", a ajouté celui qui s'est imposé au Mans après un duel avec Bagnaia conclu sur une chute de ce dernier. "Je pense que le fait qu'on doive établir une stratégie pour dimanche dépendra des essais libres, mais pour le moment on n'en a pas."

Bagnaia a-t-il vraiment besoin de consignes ?

La question se pose un peu moins pour Luca Marini, que l'on a pas eu l'habitude de voir à la lutte pour les premières positions, mais le pilote VR46 progresse lentement mais sûrement et reste sur une quatrième place à Spielberg, soit son meilleur résultat en MotoGP. Marini doute qu'une situation propice aux consignes se présentera ce week-end, Pecco Bagnaia ayant remporté la première course de Misano l'an passé, puis mené la seconde avant de chuter. Il pense même que la présence en nombre des Ducati aux avant-postes est plus susceptible de priver Fabio Quartararo de points que son compatriote, qui pourrait ainsi profiter de la situation.

"Sincèrement, si on commence à parler de ça, c'est chaque fois difficile de l'appliquer en piste", a confié le demi-frère de Valentino Rossi. "De mon côté, j'essaye juste de battre Quartararo tout comme j'essaye de battre les autres pilotes. Après, si on fait une course et que Quartararo ne gagne pas, c'est parfait, on gagne des points et on retire à Quartararo cette opportunité donc l'objectif est chaque fois celui-là, qu'autant de Ducati possibles soient aux avant-postes."

"Je pense que Pecco est très fort et n'a pas besoin de l'aide d'autres pilotes pour gagner le championnat. Il peut le faire sans problèmes. Il y a beaucoup de courses et il est en très grande forme actuellement. C'est l'une de ses pistes favorites. Ici il est évidemment l'un des pilotes les plus forts de la planète. Ça sera intéressant pour lui, mais bien sûr que Quartararo va essayer de le battre sur cette piste."

"Il était premier quand il a chuté [en 2021] donc pour moi ça veut dire qu'il est le plus rapide ici, le plus fort", a ajouté Marini. "On peut commettre des erreurs mais ça ne change rien au fait que vous êtes le plus rapide sur cette piste donc l'objectif est de le battre ici car il est très fort, très rapide."

Avec Léna Buffa et Charlotte Guerdoux