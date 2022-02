Pecco Bagnaia ne s’inquiète pas de sa 22e place

Charger le lecteur audio

C'est une première journée de test un peu compliquée qui s'est achevée à Mandalika ce vendredi, avec des conditions de piste très délicates qui n'ont pas permis de véritablement évaluer le potentiel de chaque constructeur. Néanmoins, tous ont terminé aux avant-postes avec au moins un pilote dans le top 6, et du côté de Ducati, c’est Jack Miller qui a mené les hostilités, bien loin devant Pecco Bagnaia.

L'Italien, désormais leader du team officiel après son titre de vice-Champion du monde en 2021, a terminé 22e et dernier représentant Ducati, derrière même les rookies Fabio Di Giannantonio et Marco Bezzecchi. Les regards étaient donc relativement tournés vers lui au terme de ces premiers essais, mais il ne s'est pas montré préoccupé : "Aujourd'hui on s'est concentré sur le fait de cumuler les tours, car il vaut mieux en faire le plus possible pour bien comprendre [la piste]."

"Je ne vois pas pourquoi il faudrait être inquiet. Des stratégies très différentes s'appliquent toujours pendant les tests et on a été les seuls à ne pas avoir monté de pneu soft aujourd'hui. C'est un travail différent : il faut qu'on essaye de comprendre le plus possible les pneus pour cette piste, alors c'était bien de procéder comme ça."

Bagnaia fait partie des cinq pilotes ayant réalisé le plus de tours en piste aujourd’hui, loin toutefois des presque 100 boucles effectuées par Johann Zarco. En pneus mediums tout au long de la journée, le Transalpin estime avoir affiché "un très bon rythme" et a réalisé son meilleur temps en fin d'après-midi avec des gommes usées, permettant à son équipe de "comprendre de bonnes choses."

Bien qu'il n’ait pas cherché à faire de temps au tour, il a tout de même attaqué une fois l'adhérence de piste meilleure et a chuté dans le virage 11. "C'était à un moment où la piste était encore en train de se nettoyer, et j'avais déjà fait 30 tours avec les premiers pneus, or on a une limite imposée à 30 tours", a-t-il expliqué. "On a donc mis de nouveaux pneus, avec lesquels ça allait nettement mieux, et étant donné qu'avec un pneu neuf on peut gagner deux secondes dans ces conditions, j'étais très en confiance, je sentais que le pneu arrière m'offrait beaucoup de grip. Sauf que j'ai insisté un peu trop dans ce virage-là et j'ai perdu l'avant. C'est l'endroit où est tombé Jorge Martín, mais dans ces conditions-là il est difficile de ne pas commettre d'erreur. Surtout, si la piste est nouvelle, on doit chercher la limite et à ce moment-là, malheureusement, je l'ai trouvée."

Satisfait du travail effectué en ce premier jour, Bagnaia essayera le pneu tendre demain et devrait en conséquence passer au time attack et remonter au classement. "Je pense que [le soft] représentera un gros progrès car le medium était OK mais pas suffisant pour faire les meilleurs temps", a-t-il ajouté. "Avec une piste qui sera plus propre et qui aura plus de grip, on pourra sûrement faire un meilleur travail."

Avec Léna Buffa