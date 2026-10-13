MotoGP

La solution d'Acosta pour mettre fin aux courses dictées par la pression des pneus

Le GP d'Indonésie de Pedro Acosta a été perturbé par la nécessité de faire remonter la pression de son pneu avant. L'Espagnol propose une solution simple pour mettre fin à ce problème, mais qui a peu de chances d'être mise en œuvre.

Germán Garcia Casanova Vincent Lalanne-Sicaud

Publié: 13 oct. 2026, 15:00

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Depuis l'été 2023, le MotoGP impose aux pilotes de passer un temps minimum avec les pneus au-dessus d'une certaine pression. À l'heure actuelle, la règle fixe un minimum à 1,80 bar à l'avant et 1,68 à l'arrière, pendant 60% de la course principale et 30% du sprint, avec une pénalité de 16 secondes le dimanche et de huit secondes le samedi en cas de non-respect.

Au GP d'Indonésie, Maverick Viñales a été pénalisé pour ne pas avoir maintenu la pression minimale pendant la durée requise. La sanction du pilote Tech3 n'a eu aucun effet puisqu'il a terminé dernier, mais rester au-dessus de la pression minimale a posé des difficultés à plusieurs pilotes à Mandalika, notamment Jorge Martín samedi, ainsi que Marc Márquez et Pedro Acosta dimanche.

Ces pilotes ont volontairement perdu des places pour rouler derrière un concurrent, afin de faire monter la température du pneu, et donc sa pression. "La règle sur la pression est la plus grande absurdité du championnat", a déclaré Acosta dimanche après avoir dû laisser passer Márquez trois fois alors que son rythme était meilleur. "On ne peut pas se battre pour le titre et subir ça."

Acosta estime que les équipes peuvent difficilement choisir la bonne pression, qui évolue pendant la course : "On ne peut pas prédire l'avenir, et décider de la pression à mettre dans les pneus. Si on la met trop haut, la moto ne fonctionne pas, et si on la met trop bas, on a le risque d'être pénalisé et il faut faire ce genre de choses [perdre volontairement des places]."

Pour Acosta, une solution simplifierait la situation : "Si nous avions tous une pression standard, et qu'elle était la même sur toute la grille, ce serait plus facile. C'est même très dangereux de rouler avec une pression très élevée."

Pedro Acosta (KTM)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Michelin pourrait ainsi définir la pression à mettre dans le pneu avant avant le départ de la course et pourrait la contrôler, sans avoir à le faire ensuite pendant la course. "Cela peut se faire en un instant, et ensuite on l'oublie et on peut se concentrer uniquement sur la victoire", a précisé Acosta.

Une pression identique pour tous au départ ne signifie pourtant pas une pression identique en course, puisqu'elle monte si le pneu surchauffe, quand un pilote est juste derrière un rival, et peut baisser s'il se retrouve avec le champ libre. C'est pour cette raison que beaucoup de pilotes prennent le départ avec une pression sous le seuil imposé, dans l'attente qu'elle monte par la suite, afin d'éviter une pression très élevée qu'Acosta lui-même juge dangereuse.

Un statu quo avant l'arrivée de Pirelli

Si le MotoGP n'agit pas sur cette question, c'est parce que le championnat attend de voir l'évolution de la situation l'an prochain, avec l'arrivée de Pirelli. En juillet dernier, Giorgio Barbier, responsable de la compétition moto de Pirelli, expliquait à Motorsport.com son désir de ne pas toucher au règlement dans un premier temps.

"Nous devons faire preuve d'un grand respect envers l'actuel fournisseur du MotoGP", nous déclarait Barbier. "Si, au bout de 11 ans, ils ont établi une règle, avec la Dorna, en estimant que rouler avec une pression basse pouvait constituer un danger, je ne vais pas, moi, affirmer que ce danger n'existe pas. Car je ne connais pas encore parfaitement les MotoGP."

Barbier faisait part de son espoir que cette règle devienne inutile avec les gommes Pirelli : "Avec nos pneus, nous disposons d'une plage de fonctionnement assez large par rapport à la pression. Le constructeur peut choisir. Le comportement du pneu ne change pas beaucoup d'une pression à l'autre."

Lire aussi :

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Aprilia envisage des consignes d'équipe alors que la lutte pour le titre s'intensifie

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Germán Garcia Casanova





Les pilotes opposés aux sanctions prévues en cas d'absence lors d'événements avec les fans



MotoGP



MotoGP 1 j



Les pilotes opposés aux sanctions prévues en cas d'absence lors d'événements avec les fans





"Un week-end parfait" et plutôt inespéré pour Marc Márquez



MotoGP



MotoGP



GP d'Indonésie



2 j



"Un week-end parfait" et plutôt inespéré pour Marc Márquez





Raúl Fernández à deux doigts de la victoire



MotoGP



MotoGP



GP d'Indonésie



2 j



Raúl Fernández à deux doigts de la victoire

Plus de

Pedro Acosta





Pedro Acosta : Les règles sur la pression des pneus nous font passer pour "des ânes"



MotoGP



MotoGP



GP d'Indonésie



1 j



Pedro Acosta : Les règles sur la pression des pneus nous font passer pour "des ânes"





GP du Qatar toujours maintenu : les pilotes se sont résignés



MotoGP



MotoGP



GP du Qatar



3 j



GP du Qatar toujours maintenu : les pilotes se sont résignés





Les pilotes divisés sur le nouveau format pour 2027



MotoGP



MotoGP 5 j



Les pilotes divisés sur le nouveau format pour 2027

Plus de

Red Bull KTM Factory Racing





Les pilotes encourent 5000€ d'amende s'ils ne participent pas aux événements promotionnels



MotoGP



MotoGP 2 j



Les pilotes encourent 5000€ d'amende s'ils ne participent pas aux événements promotionnels





Acosta ne s'explique pas l'écart avec Bastianini à Motegi



MotoGP



MotoGP



GP du Japon



7 j



Acosta ne s'explique pas l'écart avec Bastianini à Motegi





Acosta : "L'art du dépassement, c'est de dépasser, pas de sortir quelqu'un de la piste"



MotoGP



MotoGP



GP du Japon



10 j



Acosta : "L'art du dépassement, c'est de dépasser, pas de sortir quelqu'un de la piste"

Dernières actus





La solution d'Acosta pour mettre fin aux courses dictées par la pression des pneus



MotoGP



MGP MotoGP 5 min



La solution d'Acosta pour mettre fin aux courses dictées par la pression des pneus





Le facteur caché qui donne de l'espoir à Verstappen et Red Bull pour 2027



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Singapour



1 h



Le facteur caché qui donne de l'espoir à Verstappen et Red Bull pour 2027





Aprilia envisage des consignes d'équipe alors que la lutte pour le titre s'intensifie



MotoGP



MGP MotoGP 2 h



Aprilia envisage des consignes d'équipe alors que la lutte pour le titre s'intensifie





L'autre opportunité manquée de Leclerc face à Verstappen



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Singapour



3 h



L'autre opportunité manquée de Leclerc face à Verstappen

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire