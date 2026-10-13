MotoGP
La solution d'Acosta pour mettre fin aux courses dictées par la pression des pneus
Le GP d'Indonésie de Pedro Acosta a été perturbé par la nécessité de faire remonter la pression de son pneu avant. L'Espagnol propose une solution simple pour mettre fin à ce problème, mais qui a peu de chances d'être mise en œuvre.
Germán Garcia Casanova Vincent Lalanne-Sicaud
Publié: 13 oct. 2026, 15:00
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Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Depuis l'été 2023, le MotoGP impose aux pilotes de passer un temps minimum avec les pneus au-dessus d'une certaine pression. À l'heure actuelle, la règle fixe un minimum à 1,80 bar à l'avant et 1,68 à l'arrière, pendant 60% de la course principale et 30% du sprint, avec une pénalité de 16 secondes le dimanche et de huit secondes le samedi en cas de non-respect.
Au GP d'Indonésie, Maverick Viñales a été pénalisé pour ne pas avoir maintenu la pression minimale pendant la durée requise. La sanction du pilote Tech3 n'a eu aucun effet puisqu'il a terminé dernier, mais rester au-dessus de la pression minimale a posé des difficultés à plusieurs pilotes à Mandalika, notamment Jorge Martín samedi, ainsi que Marc Márquez et Pedro Acosta dimanche.
Ces pilotes ont volontairement perdu des places pour rouler derrière un concurrent, afin de faire monter la température du pneu, et donc sa pression. "La règle sur la pression est la plus grande absurdité du championnat", a déclaré Acosta dimanche après avoir dû laisser passer Márquez trois fois alors que son rythme était meilleur. "On ne peut pas se battre pour le titre et subir ça."
Acosta estime que les équipes peuvent difficilement choisir la bonne pression, qui évolue pendant la course : "On ne peut pas prédire l'avenir, et décider de la pression à mettre dans les pneus. Si on la met trop haut, la moto ne fonctionne pas, et si on la met trop bas, on a le risque d'être pénalisé et il faut faire ce genre de choses [perdre volontairement des places]."
Pour Acosta, une solution simplifierait la situation : "Si nous avions tous une pression standard, et qu'elle était la même sur toute la grille, ce serait plus facile. C'est même très dangereux de rouler avec une pression très élevée."
Pedro Acosta (KTM)
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Michelin pourrait ainsi définir la pression à mettre dans le pneu avant avant le départ de la course et pourrait la contrôler, sans avoir à le faire ensuite pendant la course. "Cela peut se faire en un instant, et ensuite on l'oublie et on peut se concentrer uniquement sur la victoire", a précisé Acosta.
Une pression identique pour tous au départ ne signifie pourtant pas une pression identique en course, puisqu'elle monte si le pneu surchauffe, quand un pilote est juste derrière un rival, et peut baisser s'il se retrouve avec le champ libre. C'est pour cette raison que beaucoup de pilotes prennent le départ avec une pression sous le seuil imposé, dans l'attente qu'elle monte par la suite, afin d'éviter une pression très élevée qu'Acosta lui-même juge dangereuse.
Un statu quo avant l'arrivée de Pirelli
Si le MotoGP n'agit pas sur cette question, c'est parce que le championnat attend de voir l'évolution de la situation l'an prochain, avec l'arrivée de Pirelli. En juillet dernier, Giorgio Barbier, responsable de la compétition moto de Pirelli, expliquait à Motorsport.com son désir de ne pas toucher au règlement dans un premier temps.
"Nous devons faire preuve d'un grand respect envers l'actuel fournisseur du MotoGP", nous déclarait Barbier. "Si, au bout de 11 ans, ils ont établi une règle, avec la Dorna, en estimant que rouler avec une pression basse pouvait constituer un danger, je ne vais pas, moi, affirmer que ce danger n'existe pas. Car je ne connais pas encore parfaitement les MotoGP."
Barbier faisait part de son espoir que cette règle devienne inutile avec les gommes Pirelli : "Avec nos pneus, nous disposons d'une plage de fonctionnement assez large par rapport à la pression. Le constructeur peut choisir. Le comportement du pneu ne change pas beaucoup d'une pression à l'autre."
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