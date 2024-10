Tech3 espère qu'Acosta sera apte à rouler au GP de Thaïlande

Pedro Acosta a dû déclarer forfait pour la course principale à Phillip Island. Après des qualifications difficiles, la 15e place sur la grille étant son plus mauvais résultat depuis son arrivée MotoGP, et il était remonté en 11e position quand il a connu une lourde chute à la fin du sprint. Souffrant de l'épaule gauche, il a été contraint de renoncer à la course principale dimanche.

"Pedro Acosta avait mal", a déploré Nicolas Goyon, team manager de l'équipe française. "Rien de cassé n'a été identifié mais après son examen, il devait être examiné [dimanche] matin. Malheureusement, il ressentait encore une forte douleur en se réveillant et il a été décidé qu'il ne fallait pas qu'il roule pour des questions de sécurité, et qu'il passe de nouveaux examens."

"La seule chose à faire est d'espérer une récupération rapide pour Pedro, parce que nous espérons le voir en Thaïlande le week-end prochain", a ajouté le Français.

Après l'annonce de son forfait, Acosta s'est rendu à l'hôpital de Melbourne pour des examens complémentaires. "Il a été confirmé qu'il n'y avait pas de fracture, ce qui est un élément positif", a précisé Tech3 sur les réseaux sociaux. "Le choc entre son épaule et le sol a été très intense après sa chute durant le sprint, ce qui a causé une douleur à Pedro, en raison de ligaments touchés. Il va profiter de quelques jours pour se reposer avant le GP de Thaïlande, et sera de nouveau examiné à Buriram."

Samedi, Acosta jugeait la douleur moins forte après quelques dizaines de minutes de repos et espérait pouvoir disputer la course. "On verra comment ça se passera dans la nuit mais maintenant, ça va beaucoup mieux que quand je suis tombé", expliquait-il face aux journalistes.

Dans la chute, le seul débutant du championnat pense avoir subi une subluxation, à savoir une luxation de l'épaule avec une remise en place spontanée de l'articulation : "Je pense que mon épaule est sortie et qu'elle s'est remise en place."

"Les ligaments sont assez enflammés et c'est douloureux, mais rien n'est cassé", soulignait, précisant que "sur le papier, le coup à l'épaule, bien que douloureux, n'est pas sérieux."

C'est la première fois de ma vie que je fais un highside en arrivant dans un virage.

Pedro Acosta n'a pas compris la cause de sa chute. Il a été éjecté de sa KTM à l'entrée du virage 6, d'une façon totalement inattendue et inhabituelle avec les système d'antipatinage aujourd'hui présents sur les motos.

"En fait, on ne sait pas ce qu'il s'est passé, on ne voit plus ce genre de chute. Je suis tombé de l'arrière, j'ai fait un highside comme on n'en a pas vu depuis longtemps. Je suis souvent tombé dans ma carrière, mais c'est la première fois de ma vie que je fais un highside en arrivant dans un virage. Il faut comprendre ce qu'il s'est passé, avant tout."

"En général, on tombe en sortie de courbe, mais c'est arrivée à l'entrée", a ajouté Acosta. "Les conditions étaient très fraîches mais il faut voir ce qu'il s'est passé. Je n'ai jamais fait une course dans des conditions si fraîches. Il faut prendre ça en compte, parce qu'un pneu peut avoir d'importantes variations de performances quand il y a une si grosse différence dans les températures."

