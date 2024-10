Zarco proche du top 10 : "On joue à nouveau dans la même catégorie"

La 12e place de Johann Zarco ce dimanche à Phillip Island n'est que son troisième meilleur résultat de l'année, déjà décroché à deux reprises cette saison, mais plus que le résultat brut, c'est le rythme affiché par sa Honda qui a satisfait le Français.

La position de Zarco à l'arrivée n'a été favorisée que par le forfait de Pedro Acosta, les deux chutes survenues en course ayant concerné des pilotes qui étaient derrière lui, et surtout, il a été au cœur d'une lutte avec des rivaux qui représentaient toutes les marques du plateau, chose encore impensable il y a seulement quelques semaines.

"Un rythme impressionnant, vraiment", a résumé Zarco. "Je ne croyais pas ce que je voyais dans mes données. J'ai fait presque toute la course sous les 1'29. J'ai gardé toute ma concentration pour répéter toutes les choses aussi bien que possible, et rester avec les gars qui étaient devant moi. Raúl [Fernández] m'a dépassé, mais il était plus rapide. Et ensuite Jack [Miller], mais j'ai pu rester avec lui, et on a rattrapé [Fabio] Quartararo."

"Quand j'ai dépassé Quartararo, je m'attendais à creuser l'écart par rapport à lui, et rester avec Jack, avant de peut-être l'attaquer. Mais Quartararo a eu un second souffle, c'était vraiment impressionnant. Il m'a dépassé, puis il a eu Jack, et ensuite Raúl Fernández. Mais moi je ne pouvais pas aller plus vite qu'en 1'28"7. C'était vraiment difficile de faire mieux. Jack était en difficulté lors des deux derniers tours, mais je n'ai pas trouvé l'endroit où le dépasser. Je suis content malgré tout."

Les progrès effectués par Honda avec les nouveautés apportées à Misano ont replacé la marque dans le jeu, et Zarco perçoit une tendance positive de course en course : "Je retiens qu'il y a eu une confirmation de Honda, ça a progressé. Même [Luca] Marini fait de beaux progrès, et maintient des super rythmes en course."

Johann Zarco Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"J'étais curieux de voir ce que cela pouvait donner ici, sur un grand circuit, avec moins d'accélération. On pouvait certainement mieux lutter. On était certainement mieux qu'à Motegi. Après ça ne se joue pas à grand-chose : une bonne qualifications, la place lors des essais, rester en Q1, ne pas passer en Q2. Maintenant on peut penser à la Q2 beaucoup plus qu'il y a quelques mois, je ne sais pas quel sera le prochain step, mais on est revenu, on joue à nouveau dans la même catégorie."

"On doit se souvenir qu'il y a quelques mois, c'était comme si on ne jouait pas dans la même catégorie", a insisté Zarco. "Aujourd'hui, on était avec les autres. Seuls les deux premiers ont été incroyables. On était qu'à dix secondes de Pecco [Bagnaia] aujourd'hui, ce qui est positif."

Zarco pointe cependant des faiblesses toujours présentes. Il continue à réclamer "une meilleure accélération", "plus stable et plus performante, du point de corde à la sortie du virage" pour pouvoir se montrer plus agressif. "L'arrière a encore cette limite avec laquelle je me bats", a-t-il détaillé. "Je ne peux pas vraiment tourner comme je veux, et contrôler la motricité. Je dois être très conservateur, donc il y a toujours un moment où tu perds des mètres par rapport aux autres."

Dans un week-end rendu compliqué par l'annulation d'une séance et l'apparition de la pluie, Zarco se réjouit néanmoins d'avoir pu mettre le doigt sur des réglages efficaces : "On voit vite qu'on ne peut pas trouver des supers réglages partout. Du coup, c'est vrai qu'on est partis en course avec un truc un peu différent, et on a eu de la chance, ça a bien fonctionné. Maintenant qu'on a un équilibre de moto, dès qu'on essaie d'autres choses ça ne fonctionne pas bien."

Avec Luca Bartolomeo