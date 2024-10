Bezzecchi n'a "pas vraiment aimé" le comportement de Viñales

L'accrochage entre Marco Bezzecchi et Maverick Viñales en course sprint au GP d'Australie nourrit le ressentiment des deux pilotes. Viñales a dépassé son rival dans la ligne droite principale et, en arrivant au premier virage, Bezzecchi a été aspiré et a violemment percuté l'Aprilia, les envoyant tous les deux au sol à haute vitesse. Jugé responsable par Viñales, le pilote VR46 l'a aussi été par les commissaires de course.

Bezzecchi s'étant rendu à Melbourne pour des examens, il n'a été entendu que ce dimanche. Le collège des commissaires a estimé qu'un "changement de direction" et un "freinage plus tardif" de l'Italien ont rendu l'accrochage "inévitable" et qu'il était "clairement" responsable, malgré une phénomène d'aspiration venu "atténuer" sa faute.

Il a ainsi dû respecter un long-lap dans la course principale ce dimanche. "Évidemment, je ne suis pas d'accord, parce que je préfère ne pas avoir de pénalité", a déclaré Bezzecchi. "Je comprends la décision, elle était difficile à prendre, et normalement celui qui est derrière est toujours celui qui fait l'erreur."

"Mais par exemple, l'an dernier au Qatar, c'est arrivé entre Pecco [Bagnaia] et Diggia, et à Valence, avec Martín et Pecco, c'était complètement la même chose, juste pas le même type de virage, un petit peu plus lent, un petit peu moins venteux, et moins dans le style Phillip Island on va dire. Donc c'est une situation qui peut arriver à maintes reprises, mais heureusement pour les autres, ils sont toujours parvenus à éviter le désastre. Qu'est-ce que je peux dire ?"

VIDÉO - Le résumé de la course sprint du GP d'Australie

Plus que cette sanction que Bezzecchi est finalement prêt à accepter, ce sont les invectives de Viñales, d'abord avec un doigt d'honneur dans les instants suivant la chute, ensuite avec des critiques contre sa manœuvre devant les médias, qui lui déplaisent, et ce alors que leur bref échange au centre médical était resté cordial.

"Pour moi, ce que je n'ai pas vraiment aimé, c'est le comportement de Maverick. Mais pour la pénalité, honnêtement, je m'en fiche, je ne me plains pas, j'ai fait mon long-lap, et j'ai expliqué la même chose à la direction de course ce matin. Donc s'ils me donnent un long-lap, c'est que c'est leur manière de juger l'incident. Mais aucun problème."

"[Avec Viñales], on a parlé au centre médical, et je lui ai dit ça, mais il m'a dit 'Aucun souci, aucun souci, le plus important c'est que nous allions bien'", a ajouté Bezzecchi. "Ensuite il est allé aux interviews, et il était très en colère contre moi. Mais Maverick, je m'en fiche pour être honnête. Le plus important c'est que nous allions bien, et surtout moi."

"À propos de lui, je suis désolé, sa chute n'était pas critique, ou moins critique, heureusement pour lui. Je n'ai pas aimé son comportement directement après l'accrochage. Honnêtement, si c'était la situation inverse, j'irais voir comment va l'autre pilote à la place de lui faire un doigt et de lui dire 'putain' plusieurs fois, après être tombé à plus de 300 km/h. Mais peu importe, le plus important c'est que nous allions bien."

J'ai été aspiré dans son sillage, et je ne pouvais rien faire pour éviter le contact.

Bezzecchi a également donné sa propre version de l'accrochage. Selon lui, sa moto a été très perturbée par l'aspiration et il a aussi été piégé par un freinage en deux temps de l'Espagnol. Décrivant une "situation étrange", il s'est senti totalement impuissant : "Maverick m'a dépassé dans la ligne droite avec l'aspiration. Avec l'air en mouvement, ma moto est allée directement sur la gauche. Donc j'ai dû déjà incliner ma moto dans la ligne droite, juste pour ne pas me mettre trop près du vibreur extérieur, aussi parce que le vent me poussait à l'extérieur."

Marco Bezzecchi Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Le problème, c'est que quand j'ai fait ça, il s'est mis exactement devant moi, et il a freiné plus tôt. Vous pouvez voir sur la vidéo qu'il freine et relâche, et freine encore et relâche. Donc il a freiné plus tôt. Normalement, quand tu freines au bon endroit, tu ne relâches pas le frein. J'allais déjà vers la droite, pour ne pas aller sur le vibreur extérieur. Donc quand je l'ai vu, j'ai juste essayé de continuer à aller vers la droite, mais j'ai été aspiré dans son sillage, et je ne pouvais rien faire pour éviter le contact."

Bezzecchi s'était déjà décalé pour ne pas rester dans les perturbations générées par la machine de Viñales : "Quand il m'a dépassé, il était si proche qu'il a fait bouger ma moto, mais encore, selon les données, 130 mètres avant le point de freinage. Donc je ne pouvais pas freiner à 130 mètres comme ça, au milieu de la piste avec d'autres motos derrière."

"J'ai dû lâcher un peu l'accélérateur, je ne suis pas arrivé à 100%, mais à 70%, puis j'ai freiné encore, comme j'ai toujours freiné. Peut-être qu'il freine toujours plus tôt que moi, je ne sais pas, mais quand tu regardes les images, ce que je peux voir, c'est qu'il freine et relâche encore et encore. Mais il était devant, donc je ne peux rien dire."

Une course gâchée par une chute

Bezzecchi a été évacué sur une civière samedi mais les nouvelles sur son état de santé ont vite été rassurantes. Aucune fracture n'a été détectée au centre médical et, par précaution, il a été transféré dans un centre hospitalier pour des examens complémentaires.

"J'ai été à Melbourne en hélicoptère, et j'ai fait un scanner du haut du corps, toute cette partie, la nuque et la tête. Pour les docteurs, c'était important de le faire. Au début, je n'étais pas totalement d'accord, parce que je voulais être sûr de pouvoir faire la course mais la discussion avec les médecins m'a calmé, et j'ai passé les examens. Tout allait bien, donc je suis revenu. Ce matin j'ai fait une nouvelle visite chez lui [le médecin] pour voir comment j'allais."

Marco Bezzecchi était dans le groupe de tête avant sa chute Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Ce dimanche, Bezzecchi a doublé Viñales et Marc Márquez au départ et il était deuxième avant de respecter son long-lap. Il était alors septième mais il est tombé un tour plus tard, dans le virage du long-lap. Il a pu repartir mais il n'a pris que la 19e place, loin de son potentiel.

"J'avais un peu mal, et en course j'ai fait une petite erreur, mais la chute n'était pas à cause de la douleur", a expliqué Bezzecchi, se disant "un peu frustré" d'avoir perdu une occasion de gros points : "Ce n'était pas un week-end facile mais pendant les deux courses, j'étais plutôt fort. Aujourd'hui mon plan était d'essayer de suivre Martín. Je savais qu'il allait démarrer très fort. Il s'est échappé, donc je voulais le suivre, c'était mon plan. En réalité, avant le long-lap, c'était la course parfaite. J'ai aussi fait un long-lap parfait."

"Mais quand j'étais derrière Bastianini, malheureusement, j'ai été un peu large au virage 4, et j'ai perdu l'avant. C'est dommage, mais on aura la Thaïlande pour essayer de revenir."

Avec Luca Bartolomeo